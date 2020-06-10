«Вконтакте» инвестирует 1 млрд рублей в аналог TikTok
Социальная сеть «Вконтакте» инвестирует 1 млрд руб. в свой сервис коротких вертикальных роликов «Клипы». Бюджет пойдёт на производство уникального контента в сотрудничестве с партнерами, продвижение всего раздела и самих создателей видео, а также на программу монетизации для авторов, рассказали в пресс-службе соцсети.
О запуске «Клипов» «Вконтакте» сообщила в начале июня. В ближайшее время он будет доступен всем пользователям последней версии мобильного приложения, но сперва загружать собственные ролики смогут только приглашенные авторы. В числе тех, кто уже записывает видео для сервиса, – Павел Воля, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Филипп Киркоров и Евгений Кулик.
«Клипы» будут располагаться на четвертой вкладке приложения, где сейчас находится список друзей. Интерфейс «Клипов», показанный на видео из блога соцсети, идентичен интерфейсу социальной сети TikTok: у правой границы экрана располагаются кнопки лайка и комментария, снизу – описание и используемая аудиодорожка.
В 2018 г. Facebook выпустила приложение Lasso, также предназначенное для обмена короткими вертикальными видео. В мае 2020 г. компания выпустила второе похожее приложение – Collab; Facebook позиционирует его как сервис для совместного музыкального творчества.