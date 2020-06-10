«Вконтакте» инвестирует 1 млрд рублей в аналог TikTok

О запуске «Клипов» «Вконтакте» сообщила в начале июня. В ближайшее время он будет доступен всем пользователям последней версии мобильного приложения, но сперва загружать собственные ролики смогут только приглашенные авторы. В числе тех, кто уже записывает видео для сервиса, – Павел Воля, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Филипп Киркоров и Евгений Кулик.