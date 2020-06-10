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«Вконтакте» инвестирует 1 млрд рублей в аналог TikTok

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Социальная сеть «Вконтакте» инвестирует 1 млрд руб. в свой сервис коротких вертикальных роликов «Клипы». Бюджет пойдёт на производство уникального контента в сотрудничестве с партнерами, продвижение всего раздела и самих создателей видео, а также на программу монетизации для авторов, рассказали в пресс-службе соцсети.

О запуске «Клипов» «Вконтакте» сообщила в начале июня. В ближайшее время он будет доступен всем пользователям последней версии мобильного приложения, но сперва загружать собственные ролики смогут только приглашенные авторы. В числе тех, кто уже записывает видео для сервиса, – Павел Воля, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Филипп Киркоров и Евгений Кулик.

«Клипы» будут располагаться на четвертой вкладке приложения, где сейчас находится список друзей. Интерфейс «Клипов», показанный на видео из блога соцсети, идентичен интерфейсу социальной сети TikTok: у правой границы экрана располагаются кнопки лайка и комментария, снизу – описание и используемая аудиодорожка. 

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В 2018 г. Facebook выпустила приложение Lasso, также предназначенное для обмена короткими вертикальными видео. В мае 2020 г. компания выпустила второе похожее приложение – Collab; Facebook позиционирует его как сервис для совместного музыкального творчества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных