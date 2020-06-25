Собчак подаст в суд на Business insider из-за обвинений в расизме
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд на немецкое издание Business insider, которое обвинило ее в расизме. Об этом она написала в собственном telegram-канале «Кровавая барыня».
Она уточнила, что подаст в суд на издание «по факту клеветы». «Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила», — заявила Собчак. Она добавила, что не поддерживает «любой протест в любой стране, когда он связан с насилием». Телеведущая сообщила, что придерживается праволиберальных взглядов, а ее главные ценности — «это жизнь, свобода и частная собственность». «Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», — отметила она в публикации в telegram-канале.
24 июня Business Insider опубликовал текст под заголовком «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми». В публикации приводятся посты Собчак в соцсетях, посвященные протестам в США против расизма и полицейского насилия. В частности, ссылки на публикации в Instagram, где она критикует разграбление магазинов. «Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно въ..ть [очень много работать], давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — цитирует издание один из постов. После публикации статьи автоконцерн Audi объявил, что прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний. «Известные нам инциденты являются неприемлемыми», – сказал DPA руководитель отдела контроля Audi Вернер Нойхольд (цитата по Deutsche Welle). Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
2 июня Собчак опубликовала в своем Instagram мнение о протестах против расизма и жестокости со стороны полиции, проходящих в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В своем посте Собчак спрашивала, как протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton в центре [Лос-Анджелеса]», сама запись была проиллюстрирована фотографией Собчак с чернокожим мужчиной в традиционной одежде народов Африки. 6 июня Собчак опубликовала запись «Миннеаполис, я с тобой» с песнею «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», сообщала «Газета.ру», сейчас эта запись недоступна.