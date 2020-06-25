Собчак подаст в суд на Business insider из-за обвинений в расизме

24 июня Business Insider опубликовал текст под заголовком «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми». В публикации приводятся посты Собчак в соцсетях, посвященные протестам в США против расизма и полицейского насилия. В частности, ссылки на публикации в Instagram, где она критикует разграбление магазинов. «Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно въ..ть [очень много работать], давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — цитирует издание один из постов. После публикации статьи автоконцерн Audi объявил, что прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний. «Известные нам инциденты являются неприемлемыми», – сказал DPA руководитель отдела контроля Audi Вернер Нойхольд (цитата по Deutsche Welle). Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.