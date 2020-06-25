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Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Новыми членами совета директоров также стали председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура. Все они номинированы в совет в качестве независимых директоров.

Свои места в совете сохранили член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии компании Артем Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Регина фон Флемминг, Томас Холтроп и Валентин Юмашев. Вышли из состава управляющие партнеры АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.

Ранее по теме: Константин Эрнст и Александр Галицкий могут войти в совет директоров МТС

О том, что Эрнст может войти в совет директоров МТС, компания сообщала в середине мая. Среди новых возможных членов совета оператор также называл сооснователя и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных