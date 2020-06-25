Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Новыми членами совета директоров также стали председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура. Все они номинированы в совет в качестве независимых директоров.
Свои места в совете сохранили член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии компании Артем Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Регина фон Флемминг, Томас Холтроп и Валентин Юмашев. Вышли из состава управляющие партнеры АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.
О том, что Эрнст может войти в совет директоров МТС, компания сообщала в середине мая. Среди новых возможных членов совета оператор также называл сооснователя и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого.