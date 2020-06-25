Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Новыми членами совета директоров также стали председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура. Все они номинированы в совет в качестве независимых директоров.