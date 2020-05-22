Константин Эрнст и Александр Галицкий могут войти в совет директоров МТС

В марте «Первый канал» и МТС договорились создать совместное предприятие, писали «Ведомости»: МТС отводилась в нем разработка адаптированных под запросы канала инструментов аналитики поведения зрителей при просмотре контента в интернете. В 2019 г. представители крупнейших медиакомпаний вместе с чиновниками Роскомнадзора создали первый вариант поправок в законодательство, которые позволили бы собирать такие данные с интернет-компаний и провайдеров. «Первый», в свою очередь предоставит медийному подразделению МТС интернет-права на свой контент, в том числе сериалы и шоу, которые еще не выходили в эфире. У МТС не будет эксклюзивных прав на интернет-показ всего контента «Первого», говорил представитель оператора: стороны будут отдельно договариваться об условиях дистрибуции каждого из сериалов и фильмов.