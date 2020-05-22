Константин Эрнст и Александр Галицкий могут войти в совет директоров МТС

Константин Эрнст и Александр Галицкий могут войти в совет директоров МТСНезависимых участников в нем станет больше
В совет директоров МТС номинировано шесть независимых членов – сейчас их четыре. Это следует из сообщения оператора. Новыми директорами МТС могут стать гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир (ранее занимал различные посты в Juniper Networks, Barclays и американской телекоммуникационной корпорации Verizon) и Надя Шурабура, работавшая ранее, в частности, вице-президентом по технологиям Amazon.
А присутствие представителей АФК «Система» в совете директоров МТС может сократится – его могут покинуть управляющие партнеры корпорации Алексей Катков и Всеволод Розанов. Также возможна ротация независимых директоров – во вновь номинированном составе не нашлось место Регине фон Флеминг, Томасу Холтропу и Антонину Теодосиу.
Включение в совет директоров новых кандидатов, обладающих управленческими компетенциями и экспертизой в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов, соответствует принятой в конце 2019 г. стратегии, констатировал представитель МТС: она ориентирована на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов.
Представитель «Первого канала» отказался от комментариев.
В марте «Первый канал» и МТС договорились создать совместное предприятие, писали «Ведомости»: МТС отводилась в нем разработка адаптированных под запросы канала инструментов аналитики поведения зрителей при просмотре контента в интернете. В 2019 г. представители крупнейших медиакомпаний вместе с чиновниками Роскомнадзора создали первый вариант поправок в законодательство, которые позволили бы собирать такие данные с интернет-компаний и провайдеров. «Первый», в свою очередь предоставит медийному подразделению МТС интернет-права на свой контент, в том числе сериалы и шоу, которые еще не выходили в эфире. У МТС не будет эксклюзивных прав на интернет-показ всего контента «Первого», говорил представитель оператора: стороны будут отдельно договариваться об условиях дистрибуции каждого из сериалов и фильмов.
Компетенции новых независимых директоров могут пригодиться МТС для развития новых бизнес-направлений, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Компания стремится расширить присутствие на медиа-рынке, ее интересуют проекты в сфере финтеха, ИТ, опыт Эрнста и Галицкого может пригодиться МТС, полагает он.
МТС давно уже не только оператор связи, но и медиакомпания, считает гендиректор агентства «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов. К тому же развиваться только за счет предоставления услуг связи сегодня довольно трудно, продолжает он, а сотрудничество с «Первым каналом» и приглашение Эрнста в совет директоров МТС позволит расширить компетенции оператора в медиабизнесе.
Столь тесное сотрудничество МТС и «Первого канала» может способствовать развитию совместных сервисов и производству контента, заключает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.