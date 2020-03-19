«Первый канал» и МТС создают совместное предприятие

В рамках соглашения МТС займется разработкой специальных, адаптированных под запросы канала инструментов аналитики поведения пользователей при просмотре контента в интернете, указано в сообщении. Топ-менеджеры российских телеканалов, в том числе гендиректор «Первого» Константин Эрнст много раз говорили, что им катастрофически не хватает данных о том, кто и как смотрит их сериалы и шоу в сети. В 2019 г. представители крупнейших медиакомпаний вместе с чиновниками Роскомнадзора создали первый вариант поправок в законодательство, которые позволили бы собирать такие данные с интернет-компаний и провайдеров.