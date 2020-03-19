«Первый канал» и МТС создают совместное предприятие
«Первый канал» и телекоммуникационная компания МТС договорились о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия, следует из сообщения компаний.
В рамках соглашения МТС займется разработкой специальных, адаптированных под запросы канала инструментов аналитики поведения пользователей при просмотре контента в интернете, указано в сообщении. Топ-менеджеры российских телеканалов, в том числе гендиректор «Первого» Константин Эрнст много раз говорили, что им катастрофически не хватает данных о том, кто и как смотрит их сериалы и шоу в сети. В 2019 г. представители крупнейших медиакомпаний вместе с чиновниками Роскомнадзора создали первый вариант поправок в законодательство, которые позволили бы собирать такие данные с интернет-компаний и провайдеров.
«Первый», в свою очередь предоставит медийному подразделению МТС интернет-права на свой контент, в том числе сериалы и шоу, которые еще не выходили в эфире. У МТС нет будет эксклюзивных прав на интернет-показ всего контента «Первого», уточнил представитель оператора, стороны будут отдельно договариваться об условиях дистрибуции конкретных сериалов и фильмов.
«Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий», — цитируется в сообщении слова вице-президента МТС по развитию медиабизнеса Игоря Мишина.
«[Будущее] уже наступило. Многие игроки рынка этого еще не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели, — считает Эрнст, — Мы же полагаем, что мультиплексы и стриминговые платформы - это промежуточная и коротко живущая фаза трансформации телевидения ХХ века в телевидение ХХI».
Представители МТС и «Первого» отказались раскрыть какие-либо детали будущего партнерства и не стали комментировать зачем компании создают совместное предприятие, а не ограничиваются договором о сотрудничестве.