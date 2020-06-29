ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
Гурова подтвердила изданию данную информацию. Она собирается подать апелляцию на решение суда.
Как напоминает РБК, Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу госкорпорации с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.
В 2017 г. Гурова владела 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%.
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В октябре 2019 г. президент Владимир Путин назначил Фадеева председателем Совета по правам человека при президенте.