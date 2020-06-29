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ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы 23 июня частично удовлетворил иск ВЭБ.РФ к акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Информация об этом размещена на сайте Мосгорсуда.

В частности, суд взыскал в пользу госкорпорации 540 млн руб. просроченного основного долга по договору поручительства, а также 175,3 млн руб. просроченных процентов и 35,8 млн руб. неустойки. Общая сумма взыскания составила 751 млн руб., заявил РБК пресс-секретарь суда.

Гурова подтвердила изданию данную информацию. Она собирается подать апелляцию на решение суда.

Как напоминает РБК, Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу госкорпорации с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

В 2017 г. Гурова владела 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%.

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В октябре 2019 г. президент Владимир Путин назначил Фадеева председателем Совета по правам человека при президенте.

Ранее по теме: Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных