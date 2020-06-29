ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Как напоминает РБК, Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу госкорпорации с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.