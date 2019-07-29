Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Журнал «Эксперт» издается с 1995 года Андрей Махонин / Ведомости

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Группа «Эксперт», следует из картотеки арбитражного суда. Заявление о банкротстве медиагруппы подавал Транскапиталбанк в сентябре прошлого года, долг ИД перед банком составляет 54,9 млн руб., следует из документов суда.

Временным управляющим АО «Группа «Эксперт» назначен Сергей Стороженко,он должен предоставить отчет о положении холдинга в начале 2020 г.

Банк в 2013 г. предоставил 37,8 млн руб. кредита группе «Эксперт» с процентами 12,5% годовых. К моменту рассмотрения дела судом неисполненные обязательства компании уже составляли 54,8 млн руб., говорится в материалах суда. Прежде банк уведомлял «Эксперт» о намерении взыскать с должника долг в досудебном порядке.

«Эксперт» – один из старейших медиахолдингов в России. Журнал «Эксперт» издается с 1995 г. Также медиахолдинг выпускает журнал «Русский репортер». В конце 2008 г. медиахолдинг запустил деловой телеканал «Эксперт», финансировал этот проект Олег Дерипаска. Через некоторое время медиахолдинг оказался в сложной финансовой ситуации: сотрудники журнала неоднократно жаловались в прокуратуру на задержки заработной платы, также они судились со своим работодателем. В 2009 г. медиахолдинг начали финансировать ВЭБ и его структуры. Банк «Глобэкс» выкупил 19,8% холдинга. Позднее ВЭБ выкупил еще одну допэмиссию «Эксперта» и перевел эти бумаги в «ВЭБ капитал». Сейчас 44% холдинга принадлежат ВЭБу. Еще 29,3% контролируют структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, остальные доли – у топ-менеджеров компании. В конце 2013 г. бывший генеральный директор медиахолдинга Валерий Фадеев жаловался президенту на то, что выданный ВЭБом кредит на 100 млн руб. только усугубил ситуацию холдинга.

АО «Группа «Эксперт» на протяжении долгого времени было основным юридическим лицом компании. По данным реестра Роскомнадзора, именно на компанию АО «Группа «Эксперт» зарегистрированы журналы «Эксперт» и «Русский репортер». Именно в этой компании ВЭБу принадлежит доля, и большинство исков от кредиторов подаются именно к этой компании. Выручка АО «Группа «Эксперт» за 2017 г. составила 220 млн руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакса», чистая прибыль компании составила 0 руб.

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб. По первому иску суд постановил взыскать в пользу кредитной организации 1,42% акций АО «Группа «Эксперт», а по второму – более 1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 г. – они находились в залоге у банка.