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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI, сообщается на сайте телеканала. Предложение о работе музыканту сделал владелец RTVI Микаель Исраелян, подчеркивается в сообщении. Ранее должности генерального продюсера на телеканале не было.

RTVI планирует в ближайшее время активно развиваться на западном побережье США, а также усилить присутствие в Грузии, Армении, Европе. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира. «Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — пояснил Исраелян выбор Шнурова в качестве генерального продюсера.

Музыкант займется созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда канала, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, говорится в сообщении RTVI.

25 июня с поста главного редактора RTVI ушел Алексей Пивоваров. Позиция главного редактора телеканала упраздняется, информационными и развлекательными направлениями RTVI будут руководить профильные топ-менеджеры. Пивоваров работал главным редактором RTVI с 2016 г. В марте 2019 г. он запустил канал «Редакция» на YouTube, посвященный социально-политическим темам.

Ранее по теме: Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных