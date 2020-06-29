Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI, сообщается на сайте телеканала. Предложение о работе музыканту сделал владелец RTVI Микаель Исраелян, подчеркивается в сообщении. Ранее должности генерального продюсера на телеканале не было.
RTVI планирует в ближайшее время активно развиваться на западном побережье США, а также усилить присутствие в Грузии, Армении, Европе. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира. «Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — пояснил Исраелян выбор Шнурова в качестве генерального продюсера.
Музыкант займется созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда канала, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, говорится в сообщении RTVI.
25 июня с поста главного редактора RTVI ушел Алексей Пивоваров. Позиция главного редактора телеканала упраздняется, информационными и развлекательными направлениями RTVI будут руководить профильные топ-менеджеры. Пивоваров работал главным редактором RTVI с 2016 г. В марте 2019 г. он запустил канал «Редакция» на YouTube, посвященный социально-политическим темам.