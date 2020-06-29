Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

RTVI планирует в ближайшее время активно развиваться на западном побережье США, а также усилить присутствие в Грузии, Армении, Европе. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира. «Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — пояснил Исраелян выбор Шнурова в качестве генерального продюсера.