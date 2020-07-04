Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, дата открытия кинозалов обсуждается, окончательное решение примут власти Москвы. «Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», ‒ отметил он.
Накануне Минкультуры провело совещание с представителями отрасли. По итогам встречи представители отрасли обратились к ведомству с просьбой попросить глав регионов за две недели сообщить о решении открыть кинотеатры.
В свою очередь гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино») Алексей Васясин заявил «Интерфаксу», что скорее всего столичные кинотеатры 15 июля не смогут открыться. Официально новую дату открытия московские власти не комментировали.
В конце июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что кинотеатры по всей России с большой долей вероятности заработают 15 июля. По словам Васясина, на подготовку к возобновлению деятельности кинотеатрам может понадобиться до 30 дней. Многие из них к ранее объявленной дате могут не успеть подготовиться. При этом после открытия в кинотеатрах будут показывать только российские премьеры, так как иностранные компании изменили даты выхода релизов, пояснил Васясин.