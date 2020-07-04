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Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

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В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, дата открытия кинозалов обсуждается, окончательное решение примут власти Москвы. «Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», ‒ отметил он.

Накануне Минкультуры провело совещание с представителями отрасли. По итогам встречи представители отрасли обратились к ведомству с просьбой попросить глав регионов за две недели сообщить о решении открыть кинотеатры.

В свою очередь гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино») Алексей Васясин заявил «Интерфаксу», что скорее всего столичные кинотеатры 15 июля не смогут открыться. Официально новую дату открытия московские власти не комментировали.

В конце июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что кинотеатры по всей России с большой долей вероятности заработают 15 июля. По словам Васясина, на подготовку к возобновлению деятельности кинотеатрам может понадобиться до 30 дней. Многие из них к ранее объявленной дате могут не успеть подготовиться. При этом после открытия в кинотеатрах будут показывать только российские премьеры, так как иностранные компании изменили даты выхода релизов, пояснил Васясин.

Ранее по теме: В России 15 июля откроются кинотеатры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных