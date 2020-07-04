Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

В конце июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что кинотеатры по всей России с большой долей вероятности заработают 15 июля. По словам Васясина, на подготовку к возобновлению деятельности кинотеатрам может понадобиться до 30 дней. Многие из них к ранее объявленной дате могут не успеть подготовиться. При этом после открытия в кинотеатрах будут показывать только российские премьеры, так как иностранные компании изменили даты выхода релизов, пояснил Васясин.