New York Times переведет треть сотрудников гонконгского офиса в Сеул
Газета The New York Times (NYT) переместит треть своих сотрудников из гонконгского офиса в Сеул из-за проблем, связанных с китайским законом о нацбезопасности Гонконга. Об этом сообщила Reuters пресс-секретарь NYT.
В публикации самой газеты отмечается, что сотрудники NYT в Гонконге столкнулись с проблемами, связанными с получением разрешений на работу. Такие проблемы характерны для материкового Китая, но редко встречались ранее в бывшей британской колонии. По мнению редакции, «город столкнулся с новой эрой под жестким китайским правлением», поэтому изданию нужна «дополнительная база для работы в регионе». В заявлении, адресованном сотрудникам, говорится, что «на случай непредвиденных обстоятельств» надо «географически диверсифицировать» гонконгских журналистов и редакторов.
Офис в Гонконге не прекратит функционировать, его планируется использовать как «окно для новостей о Китае», в особом административном районе КНР также продолжат работу репортеры, освещающие жизнь региона. Однако треть сотрудников, в основном работающие с интернет-версией газеты из офиса, в течение следующего года переедут в Сеул. По оценке руководства газеты, этот город был выбран, потому что Южная Корея «дружелюбна по отношению к иностранному бизнесу и независимой прессе». Заменить Гонконг могли Токио, Бангкок и Сингапур, но они редакционный отбор не прошли.
30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, в начале июля он вступил в силу. Закон запрещает жителям бывшей британской колонии призывать к сепаратизму и участвовать в подрывной деятельности, при этом делами, подпадающими под действие закона, должны заниматься назначенные Китаем чиновники. Законом в Гонконге создаются органы безопасности с широкими полномочиями. Они смогут вести следствие с территории материкового Китая и проводить судебные процессы против нарушителей в Пекине.