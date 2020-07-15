New York Times переведет треть сотрудников гонконгского офиса в Сеул

Офис в Гонконге не прекратит функционировать, его планируется использовать как «окно для новостей о Китае», в особом административном районе КНР также продолжат работу репортеры, освещающие жизнь региона. Однако треть сотрудников, в основном работающие с интернет-версией газеты из офиса, в течение следующего года переедут в Сеул. По оценке руководства газеты, этот город был выбран, потому что Южная Корея «дружелюбна по отношению к иностранному бизнесу и независимой прессе». Заменить Гонконг могли Токио, Бангкок и Сингапур, но они редакционный отбор не прошли.