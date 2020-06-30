Китай принял закон о государственной безопасности Гонконга
Председатель КНР Си Цзиньпинь подписал закон о государственной безопасности, позволяющий Китаю привлекать к ответственности жителей Гонконга за сепаратизм или антиправительственную деятельность, сообщают телеканал RTHK и Hong Kong Free Press. Ранее о принятии закона сообщил представитель Гонконга в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей Тэм Юйчунь, передает Associated Press. Юйчунь не уточнил деталей наказания, но отметил, что оно не предусматривает смертную казнь.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сказала в видеообращении к форуму по правам человека Организации объединенных наций (ООН), что закон о госбезопасности будет применяться только по отношению к небольшой группе людей, нарушающих его, передает Reuters. Закон закроет брешь в законодательстве и не подорвет автономию региона, сказала она.
Основной закон Гонконга предписывает, что в регионе должны быть запрещены призывы к мятежу и сепаратизму, однако до последнего дня соответствующие акты приняты не были.