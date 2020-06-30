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Китай принял закон о государственной безопасности Гонконга

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Председатель КНР Си Цзиньпинь подписал закон о государственной безопасности, позволяющий Китаю привлекать к ответственности жителей Гонконга за сепаратизм или антиправительственную деятельность, сообщают телеканал RTHK и Hong Kong Free Press. Ранее о принятии закона сообщил представитель Гонконга в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей Тэм Юйчунь, передает Associated Press. Юйчунь не уточнил деталей наказания, но отметил, что оно не предусматривает смертную казнь.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сказала в видеообращении к форуму по правам человека Организации объединенных наций (ООН), что закон о госбезопасности будет применяться только по отношению к небольшой группе людей, нарушающих его, передает Reuters. Закон закроет брешь в законодательстве и не подорвет автономию региона, сказала она.

Основной закон Гонконга предписывает, что в регионе должны быть запрещены призывы к мятежу и сепаратизму, однако до последнего дня соответствующие акты приняты не были.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных