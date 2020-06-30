Китай принял закон о государственной безопасности Гонконга

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сказала в видеообращении к форуму по правам человека Организации объединенных наций (ООН), что закон о госбезопасности будет применяться только по отношению к небольшой группе людей, нарушающих его, передает Reuters. Закон закроет брешь в законодательстве и не подорвет автономию региона, сказала она.