Британия грозится дать специальные паспорта миллионам гонконгцев

Всего на территории Гонконга проживает около 7,4 млн человек. До 1997 г. автономия была британской колонией, а после этого была возвращена Китаю. С тех пор город управлялся по модели «одна страна, две системы», гарантировавшей ему высокую степень автономии до 2047 г. Однако 21 мая китайское руководство предложило разработать и ввести на территории закон о национальной безопасности без одобрения его местным законодательным советом. Он позволит китайскому руководству направлять в Гонконг представителей органов госбезопасности и преследовать местных жителей за «сепаратизм, государственную измену и подрывную деятельность» на территории автономии. По мнению гонконгской оппозиции, это будет означать конец автономии Гонконга, передавала BBC News.