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Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. Об этом Трамп сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

По словам Трампа, подписание двух этих документов необходимо, чтобы «привлечь Китай к ответственности за его дискриминационные действия в отношении народа Гонконга». Трамп назвал закон о нацбезопасности Гонконга «репрессивными действиями» против города. «Теперь никаких особых привилегий, никакого особого экономического режима и никакого экспорта "чувствительных" технологий», — заявил Трамп на пресс-конференции. «С Гонконгом теперь будут обращаться так же, как с материковым Китаем», — сказал он. Президент добавил, что законопроект, который ранее одобрил конгресс США, предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц, а указ — отмену преференций США для Гонконга.

Трамп в конце мая выступил против особого торгового статуса Гонконга. После возвращения территории Китаю в 1997 г. город управлялся по модели «одна страна, две системы», гарантировавшей ему высокую степень автономии до 2047 г., но Китай нарушил свое обещание и теперь меняет ее на модель «одна страна, одна система», отметил тогда Трамп. 30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, в начале июля он вступил в силу.

США лишат Гонконг особого торгового статуса

Это ответ на желание Китая ввести в городе закон о национальной безопасности

Закон запрещает жителям бывшей британской колонии призывать к сепаратизму и участвовать в подрывной деятельности, при этом делами, подпадающими под действие закона, должны заниматься назначенные Китаем чиновники. Законом в Гонконге создаются органы безопасности с широкими полномочиями. Они смогут вести следствие с территории материкового Китая и проводить судебные процессы против нарушителей в Пекине. В ответ на введение закона о национальной безопасности Великобритания анонсировала расширение визовой программы для жителей Гонконга ‒ в частности, для держателей паспортов британского подданного за рубежом (British Nationals (Overseas)), которые можно было получить во время передачи Гонконга Китаю в 1997 г.

Ранее по теме: Китай принял закон о государственной безопасности Гонконга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных