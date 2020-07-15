Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Закон запрещает жителям бывшей британской колонии призывать к сепаратизму и участвовать в подрывной деятельности, при этом делами, подпадающими под действие закона, должны заниматься назначенные Китаем чиновники. Законом в Гонконге создаются органы безопасности с широкими полномочиями. Они смогут вести следствие с территории материкового Китая и проводить судебные процессы против нарушителей в Пекине. В ответ на введение закона о национальной безопасности Великобритания анонсировала расширение визовой программы для жителей Гонконга ‒ в частности, для держателей паспортов британского подданного за рубежом (British Nationals (Overseas)), которые можно было получить во время передачи Гонконга Китаю в 1997 г.