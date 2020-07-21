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Суд удовлетворил иск ВЭБ.РФ к председателю СПЧ по делу о его доле в «Эксперте»

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Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ВЭБ.РФ к председателю Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву о взыскании его доли в уставном капитале аналитического центра «Эксперт». Об этом говорится в картотеке суда. Третьими лицами в иске указаны АО «Группа «Эксперт» и ООО «Аналитический центр «Эксперт».

В материалах дела говорится, что истец хочет взыскать долю Фадеева в уставном капитале. По состоянию на декабрь 2016 г. Фадеев владел 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт». Эта доля находится в залоге у госкорпорации, следует из данных ЕГРЮЛ. Другие 50% принадлежат гендиректору аналитического центра Дмитрию Толмачеву. Эта доля залогом не обременена, отмечал РБК. ИНН Фадеева в ООО «Аналитический центр «Эксперт» совпадает с ИНН Фадеева, который в ЕГРЮЛ по состоянию на март 2009 г. числится гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК.

С октября 2019 г. Фадеев возглавляет Совет по правам человека при президенте. На сайте совета говорится, что Фадеев с 2017 г. не является ни гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», ни главным редактором журнала «Эксперт». Главным редактором издания Фадеева назначили с 1998 г., гендиректором медиахолдинга – в 2006 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных