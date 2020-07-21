Суд удовлетворил иск ВЭБ.РФ к председателю СПЧ по делу о его доле в «Эксперте»
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ВЭБ.РФ к председателю Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву о взыскании его доли в уставном капитале аналитического центра «Эксперт». Об этом говорится в картотеке суда. Третьими лицами в иске указаны АО «Группа «Эксперт» и ООО «Аналитический центр «Эксперт».
В материалах дела говорится, что истец хочет взыскать долю Фадеева в уставном капитале. По состоянию на декабрь 2016 г. Фадеев владел 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт». Эта доля находится в залоге у госкорпорации, следует из данных ЕГРЮЛ. Другие 50% принадлежат гендиректору аналитического центра Дмитрию Толмачеву. Эта доля залогом не обременена, отмечал РБК. ИНН Фадеева в ООО «Аналитический центр «Эксперт» совпадает с ИНН Фадеева, который в ЕГРЮЛ по состоянию на март 2009 г. числится гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК.
С октября 2019 г. Фадеев возглавляет Совет по правам человека при президенте. На сайте совета говорится, что Фадеев с 2017 г. не является ни гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», ни главным редактором журнала «Эксперт». Главным редактором издания Фадеева назначили с 1998 г., гендиректором медиахолдинга – в 2006 г.