Суд удовлетворил иск ВЭБ.РФ к председателю СПЧ по делу о его доле в «Эксперте»

В материалах дела говорится, что истец хочет взыскать долю Фадеева в уставном капитале. По состоянию на декабрь 2016 г. Фадеев владел 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт». Эта доля находится в залоге у госкорпорации, следует из данных ЕГРЮЛ. Другие 50% принадлежат гендиректору аналитического центра Дмитрию Толмачеву. Эта доля залогом не обременена, отмечал РБК. ИНН Фадеева в ООО «Аналитический центр «Эксперт» совпадает с ИНН Фадеева, который в ЕГРЮЛ по состоянию на март 2009 г. числится гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК.