FT: Microsoft ведет переговоры о покупке всех подразделений TikTok

Последние изменения демонстрируют, насколько переговоры еще далеки от завершения. При том что президент США Дональд Трамп 3 августа обозначил дедлайн для переговоров по сделке – 15 сентября. Трамп также заявил, что, «возможно, купить всю штуку целиком было бы проще, чем 30% от нее». Президент подчеркнул, что кто бы ни купил американское подразделение TikTok, должен будет заплатить «много денег» казначейству США.