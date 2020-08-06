FT: Microsoft ведет переговоры о покупке всех подразделений TikTok
Один из источников предполагает, что интерес Microsoft к приобретению всей TikTok у ее нынешнего владельца китайской компании ByteDance связан со сложностью разделения соцсети по регионам. В случае такого разделения, например, возникает вопрос, смогут ли пользователи из одной страны продолжать использовать приложение во время поездки в другую страну.
Последние изменения демонстрируют, насколько переговоры еще далеки от завершения. При том что президент США Дональд Трамп 3 августа обозначил дедлайн для переговоров по сделке – 15 сентября. Трамп также заявил, что, «возможно, купить всю штуку целиком было бы проще, чем 30% от нее». Президент подчеркнул, что кто бы ни купил американское подразделение TikTok, должен будет заплатить «много денег» казначейству США.
Ранее источники Reuters сообщали, что Microsoft приобретет контрольный пакет TikTok за сумму от $15 млрд до $30 млрд, а миноритарные пакеты могут достаться фондам – акционерам ByteDance. Microsoft обещает в случае покупки провести тщательную проверку процедур обработки персональных данных в соцсети и «принести экономическую выгоду Соединенным Штатам», в том числе казначейству.
В начале июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Трампа всерьез рассматривает возможность полной блокировки TikTok в стране. Власти США не удовлетворены ее политикой в отношении защиты данных, а еще опасаются, что TikTok может оказать влияние на ход предстоящих президентских выборов.