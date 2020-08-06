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FT: Microsoft ведет переговоры о покупке всех подразделений TikTok

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Microsoft ведет переговоры о покупке всех подразделений TikTok, включая индийское и европейское, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. На прошлой неделе компания собиралась приобрести только подразделения TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Один из источников предполагает, что интерес Microsoft к приобретению всей TikTok у ее нынешнего владельца китайской компании ByteDance связан со сложностью разделения соцсети по регионам. В случае такого разделения, например, возникает вопрос, смогут ли пользователи из одной страны продолжать использовать приложение во время поездки в другую страну.

Последние изменения демонстрируют, насколько переговоры еще далеки от завершения. При том что президент США Дональд Трамп 3 августа обозначил дедлайн для переговоров по сделке – 15 сентября. Трамп также заявил, что, «возможно, купить всю штуку целиком было бы проще, чем 30% от нее». Президент подчеркнул, что кто бы ни купил американское подразделение TikTok, должен будет заплатить «много денег» казначейству США.

TikTok придется принести США экономическую выгоду

Детали будущей продажи соцсети должны проясниться в сентябре

Ранее источники Reuters сообщали, что Microsoft приобретет контрольный пакет TikTok за сумму от $15 млрд до $30 млрд, а миноритарные пакеты могут достаться фондам – акционерам ByteDance. Microsoft обещает в случае покупки провести тщательную проверку процедур обработки персональных данных в соцсети и «принести экономическую выгоду Соединенным Штатам», в том числе казначейству.

В начале июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Трампа всерьез рассматривает возможность полной блокировки TikTok в стране. Власти США не удовлетворены ее политикой в отношении защиты данных, а еще опасаются, что TikTok может оказать влияние на ход предстоящих президентских выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных