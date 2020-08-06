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TikTok придется принести США экономическую выгоду

Детали будущей продажи соцсети должны проясниться в сентябре
Илья Виноградов
TikTok — компания недели /Андрей Гордеев / Ведомости

Соцсеть TikTok не может пожаловаться на отсутствие популярности: по данным Statista, в июле 2020 г. у нее было 800 млн активных пользователей по всему миру. Но в последнее время градус внимания к TikTok особенно высок – сейчас решается судьба соцсети на американском рынке (где у нее 100 млн пользователей). Власти США не удовлетворены ее политикой в отношении защиты данных, а еще опасаются, что TikTok может оказать влияние на ход предстоящих президентских выборов.

Первый тревожный звонок для TikTok в Америке прозвучал еще в феврале 2019 г. По решению Федеральной комиссии по торговле США компания заплатила $5,7 млн штрафа за незаконный сбор информации о несовершеннолетних американцах. Это, конечно, отразилось на бизнесе сети: месяц спустя количество загрузок ее приложения из App Store и Google Play превысило 1 млрд, спустя год количество загрузок удвоилось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных