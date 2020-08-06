TikTok придется принести США экономическую выгоду

Соцсеть TikTok не может пожаловаться на отсутствие популярности: по данным Statista, в июле 2020 г. у нее было 800 млн активных пользователей по всему миру. Но в последнее время градус внимания к TikTok особенно высок – сейчас решается судьба соцсети на американском рынке (где у нее 100 млн пользователей). Власти США не удовлетворены ее политикой в отношении защиты данных, а еще опасаются, что TikTok может оказать влияние на ход предстоящих президентских выборов.