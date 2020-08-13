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ВТБ сообщил о падении оборота кинотеатров в начале августа на 95%

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С 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров снизился до 5% от аналогичного показателя прошлого года, сообщает ВТБ со ссылкой на экспертов эквайрингового бизнеса.

«В целом по России зрители потратили на билеты до 5% от их расходов на эти цели в начале августа 2019 года: так, в Москве оборот составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%», — говорится в сообщении.

Кинотеатры закрыли в марте из-за пандемии коронавируса. В Москве они возобновили работу с 1 августа, в некоторых регионах еще в июне — июле, «однако россияне не стали торопиться с покупкой билетов». Вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек объяснил, что август — традиционно низкий сезон для российских кинотеатров из-за периода отпусков. 

«В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип шахматной рассадки, что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%», — сказал эксперт. По его словам, росту выручки кинотеатров также препятствовало решение отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, а многие премьеры этого года российские зрители посмотрели онлайн. Возвращение кино к показателям прошлого года возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти новогодние премьеры, добавил Киричек.

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По данным Единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС), в кинотеатрах страны с 29 июля по 5 августа побывали более 172 000, а с 5 по 11 августа — 259 000 человек. В прошлом году в первую и вторую недели августа посещаемость кинотеатров составила соответственно 4,5 и 4,6 млн человек, что в 17–25 раз больше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных