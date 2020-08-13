ВТБ сообщил о падении оборота кинотеатров в начале августа на 95%

«В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип шахматной рассадки, что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%», — сказал эксперт. По его словам, росту выручки кинотеатров также препятствовало решение отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, а многие премьеры этого года российские зрители посмотрели онлайн. Возвращение кино к показателям прошлого года возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти новогодние премьеры, добавил Киричек.