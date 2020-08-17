Мосгорсуд отменил взыскание с главного редактора «Эксперта» 751 млн рублей

Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2017 г. Гурова владела 12,9% медиахолдинга. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ. Еще 29,3% принадлежало «Базовому элементу» Олега Дерипаски.