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Мосгорсуд отменил взыскание с главного редактора «Эксперта» 751 млн рублей

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Московский городской суд 14 августа отменил решение Мещанского районного суда о взыскании с акционера ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой в пользу ВЭБ.РФ более 751 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Апелляционная инстанция постановила отменить вынесенное решение и отказать ВЭБ.РФ в удовлетворении исковых требований», – передает издание.

23 июля Гурова подала апелляционную жалобу на решение Мещанского райсуда. 23 июня суд частично удовлетворил иск ВЭБ.РФ к Гуровой. В частности, суд взыскал в пользу госкорпорации 540 млн руб. просроченного основного долга по договору поручительства, а также 175,3 млн руб. просроченных процентов и 35,8 млн руб. неустойки. Общая сумма взыскания составила 751 млн руб.

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Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2017 г. Гурова владела 12,9% медиахолдинга. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ. Еще 29,3% принадлежало «Базовому элементу» Олега Дерипаски.

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В октябре 2019 г. президент Владимир Путин назначил Фадеева председателем Совета по правам человека при президенте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных