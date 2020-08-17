Мосгорсуд отменил взыскание с главного редактора «Эксперта» 751 млн рублей
«Апелляционная инстанция постановила отменить вынесенное решение и отказать ВЭБ.РФ в удовлетворении исковых требований», – передает издание.
23 июля Гурова подала апелляционную жалобу на решение Мещанского райсуда. 23 июня суд частично удовлетворил иск ВЭБ.РФ к Гуровой. В частности, суд взыскал в пользу госкорпорации 540 млн руб. просроченного основного долга по договору поручительства, а также 175,3 млн руб. просроченных процентов и 35,8 млн руб. неустойки. Общая сумма взыскания составила 751 млн руб.
Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2017 г. Гурова владела 12,9% медиахолдинга. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ. Еще 29,3% принадлежало «Базовому элементу» Олега Дерипаски.
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В октябре 2019 г. президент Владимир Путин назначил Фадеева председателем Совета по правам человека при президенте.