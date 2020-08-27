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«В контакте» запустила в «Клипах» AR-фоны с технологией 360°

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В «Клипах» «В контакте» появились AR-фоны с технологией 360°. Функция впервые появилась среди сервисов коротких вертикальных видео, сообщается на странице соцсети.

«Новая функция перенесет автора видео в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой», ‒ говорится в сообщении. Отмечается, что подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео.

По мнению представителей соцсети, новая функция даст возможность выделить свои клипы на фоне остальных и привлечь внимание аудитории. Кроме того, по их мнению, виртуальное пространство в «Клипах» становится одним из способов путешествовать, пока границы между странами закрыты из-за коронавируса.

Помимо прочего пользователь может снять клип, виртуально переместившись в другой город или к известной достопримечательности. Среди эффектов в формате 360° также доступны фотопейзажи, в частности джунгли, пляжи, поверхность Луны и необычные места, такие как баня, тренажерный зал или барабан стиральной машинки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных