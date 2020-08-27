«В контакте» запустила в «Клипах» AR-фоны с технологией 360°

«Новая функция перенесет автора видео в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой», ‒ говорится в сообщении. Отмечается, что подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео.