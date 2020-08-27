«В контакте» запустила в «Клипах» AR-фоны с технологией 360°
В «Клипах» «В контакте» появились AR-фоны с технологией 360°. Функция впервые появилась среди сервисов коротких вертикальных видео, сообщается на странице соцсети.
«Новая функция перенесет автора видео в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой», ‒ говорится в сообщении. Отмечается, что подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео.
По мнению представителей соцсети, новая функция даст возможность выделить свои клипы на фоне остальных и привлечь внимание аудитории. Кроме того, по их мнению, виртуальное пространство в «Клипах» становится одним из способов путешествовать, пока границы между странами закрыты из-за коронавируса.
Помимо прочего пользователь может снять клип, виртуально переместившись в другой город или к известной достопримечательности. Среди эффектов в формате 360° также доступны фотопейзажи, в частности джунгли, пляжи, поверхность Луны и необычные места, такие как баня, тренажерный зал или барабан стиральной машинки.