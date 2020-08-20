«В контакте» тестирует нейросеть для распознавания враждебных высказываний
«В контакте» тестирует нейросеть для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями, сообщили в пресс-службе компании. Технология ускорит время обработки жалоб и поможет быстрее находить такие публикации.
«В контакте» добавила для пользователей новую категорию жалоб ‒ «Враждебные высказывания». Ее можно выбрать, нажав кнопку «Пожаловаться» под оскорбительной публикацией. После этого материал отправится на рассмотрение к модераторам.
За первую половину 2020 г. соцсеть удалила 520 000 единиц контента, связанного с разжиганием вражды и ненависти, заблокированы 1340 профилей и 2470 сообществ, распространяющих враждебные высказывания, рассказали в компании.