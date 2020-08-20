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«В контакте» тестирует нейросеть для распознавания враждебных высказываний

Ведомости

«В контакте» тестирует нейросеть для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями, сообщили в пресс-службе компании. Технология ускорит время обработки жалоб и поможет быстрее находить такие публикации.

«В контакте» добавила для пользователей новую категорию жалоб ‒ «Враждебные высказывания». Ее можно выбрать, нажав кнопку «Пожаловаться» под оскорбительной публикацией. После этого материал отправится на рассмотрение к модераторам.

За первую половину 2020 г. соцсеть удалила 520 000 единиц контента, связанного с разжиганием вражды и ненависти, заблокированы 1340 профилей и 2470 сообществ, распространяющих враждебные высказывания, рассказали в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных