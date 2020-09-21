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Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета

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Президент России Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответстсвующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета: ... Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета"», — указано в документе.

Боярский — российский актер и певец, получивший широкую известность ролями в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других. Помимо прочего, он является исполнителем песни «Зеленоглазое такси».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных