Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответстсвующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета: ... Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета"», — указано в документе.
Боярский — российский актер и певец, получивший широкую известность ролями в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других. Помимо прочего, он является исполнителем песни «Зеленоглазое такси».
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