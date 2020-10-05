Музыканта Юрия Башмета выписали из больницы
Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, у которого был подтвержден коронавирус, выписан из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.
«Рады сообщить, что маэстро Юрий Башмет, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, выписан из больницы и в данный момент продолжает восстанавливаться после болезни дома», — говорится в сообщении.
Музыкант чувствует себя хорошо и надеется, что очень скоро «сможет выйти на сцену и встретиться с любимыми слушателями», добавили в агентстве.
29 сентября пресс-служба Русского концертного агентства сообщила, что Башмет заразился коронавирусом, на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра по городам России за дирижерским пультом его заменит эквадорец Фредди Кадена.
Ранее Башмет и Русское концертное агентство запустили программу поддержки музыкантов и композиторов, пострадавших из-за приостановки концертов в связи с пандемией коронавируса.