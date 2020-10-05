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Музыканта Юрия Башмета выписали из больницы

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Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, у которого был подтвержден коронавирус, выписан из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства. 

«Рады сообщить, что маэстро Юрий Башмет, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, выписан из больницы и в данный момент продолжает восстанавливаться после болезни дома», — говорится в сообщении.

Музыкант чувствует себя хорошо и надеется, что очень скоро «сможет выйти на сцену и встретиться с любимыми слушателями», добавили в агентстве. 

29 сентября пресс-служба Русского концертного агентства сообщила, что Башмет заразился коронавирусом, на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра по городам России за дирижерским пультом его заменит эквадорец Фредди Кадена.

Ранее Башмет и Русское концертное агентство запустили программу поддержки музыкантов и композиторов, пострадавших из-за приостановки концертов в связи с пандемией коронавируса.

Ранее по теме: Музыкант Юрий Башмет заразился коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных