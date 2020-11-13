НРА уточнил динамику падения рынка телерекламы

В НРА сообщили, что рыночная доля телерекламы в этом году растет. Так, в III квартале она увеличилась на 0,5 п.п – до 33,5%, а по итогам девяти месяцев 2020 года на 0,1 п.п – до 35,1%. По словам генерального директора НРА Алексея Толстогана, рост доли ТВ на рекламном рынке зафиксирован впервые с 2009 г. Среди рекламных категорий, в которых рекламодатели нарастили бюджеты в январе-сентябре 2020 г., НРА называет «мобильные устройства» (+77%), «товары для животных» (+52%), «E-commerce» (+32%), «ритейл» (+15%). На региональных каналах бюджеты росли в категориях «развлечения» (+819%), «услуги и сервисы» (+107%), «Автозаправки и нефтепродукты» (+41%) и «средства личной гигиены» (+34%).