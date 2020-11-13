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НРА уточнил динамику падения рынка телерекламы

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Рынок телевизионной рекламы в III квартале 2020 г. упал на 3%, говорится в сообщении Национального рекламного альянса. При этом ключевой сегмент рынка – федеральное ТВ (размещении рекламы в федеральном эфире телеканалов), сократился на 1%, а рекламные бюджеты на тематическом ТВ увеличились на 2%.

Ранее на этой неделе Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала свою оценку российского рекламного рынка за три квартала 2020 г. В течение года АКАР публикует данные по рекламной индустрии нарастающим итогом, не выделяя отдельные кварталы. Из сопоставления данных за III квартал 2019 и 2020 гг. следовало, что телерекламный сегмент показал снижение к уровню аналогичного периода прошлого года на 3,6%, до 36,6-37,6 млрд руб. В середине октября представители НРА рассказывали, что в III квартале 2020 г. телереклама сократится всего на 2–3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В НРА сообщили, что рыночная доля телерекламы в этом году растет. Так, в III квартале она увеличилась на 0,5 п.п – до 33,5%, а по итогам девяти месяцев 2020 года на 0,1 п.п – до 35,1%. По словам генерального директора НРА Алексея Толстогана, рост доли ТВ на рекламном рынке зафиксирован впервые с 2009 г. Среди рекламных категорий, в которых рекламодатели нарастили бюджеты в январе-сентябре 2020 г., НРА называет «мобильные устройства» (+77%), «товары для животных» (+52%), «E-commerce» (+32%), «ритейл» (+15%). На региональных каналах бюджеты росли в категориях «развлечения» (+819%), «услуги и сервисы» (+107%), «Автозаправки и нефтепродукты» (+41%) и «средства личной гигиены» (+34%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных