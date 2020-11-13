Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского

В 2019 г. на «Оскар» от России выдвигался фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Он вошел в шорт-лист премии в категории «Лучший международный художественный фильм», однако в итоге не попал в число номинантов на «Оскара». До этого картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г.