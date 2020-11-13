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Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского

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Россия выдвинула фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского на премию «Оскар», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

«От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!"», — сообщил Меньшов. Картина выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм сообщает о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в посвященном «новочеркасскому расстрелу» фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. 

В 2019 г. на «Оскар» от России выдвигался фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Он вошел в шорт-лист премии в категории «Лучший международный художественный фильм», однако в итоге не попал в число номинантов на «Оскара». До этого картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г.

Ранее по теме: Фильм «Дылда» Кантемира Балагова не попал в число номинантов на «Оскара»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных