Фильм «Дылда» Кантемира Балагова не попал в число номинантов на «Оскара»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова не попал в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».
В России этот фильм вышел в прокат в конце июня. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г. Кроме этого картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм», а также получила премию FIPRESCI на международном кинофестивале в США как «Лучший фильм на иностранном языке». «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью.
Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе. В категории «Лучший международный художественный фильм» на награду претендуют «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо (Южная Корея), «Боль и слава» Педро Альмодовара (Испания), «Страна меда» Тамары Котевской (Северная Македония), «Тело Христово» Яна Комаса (Польша) и «Отверженные» Ладж Ли (Франция).
Среди претендентов на «Оскара» в номинации «Лучший фильм»: «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразиты» Пон Джун-хо. «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда.