Фильм «Дылда» Кантемира Балагова не попал в число номинантов на «Оскара»

В России этот фильм вышел в прокат в конце июня. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г. Кроме этого картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм», а также получила премию FIPRESCI на международном кинофестивале в США как «Лучший фильм на иностранном языке». «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью.