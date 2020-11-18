«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект по поиску работы в кризис
Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» объявили старт проекта «Работа в кризис» из-за возникших сложностей в пандемию. Сообщение опубликовано на сайте «Одноклассников».
«Вас ждут видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией. Как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий – все это можно будет найти в одном месте в удобной форме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в создании проекта участвовали рекрутер Алена Владимирская, преподаватели онлайн-университета Skillbox и сервис поиска работы Worki. В новом проекте создатели пообещали дать знания о выборе профессий в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в 2021 г., а также рассказать, как сделать процесс онлайн-обучения эффективным.
Ранее в ноябре директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов заявил, что количество граждан России, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.