«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект по поиску работы в кризис

«Вас ждут видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией. Как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий – все это можно будет найти в одном месте в удобной форме», — говорится в сообщении.