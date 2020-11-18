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«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект по поиску работы в кризис

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Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» объявили старт проекта «Работа в кризис» из-за возникших сложностей в пандемию. Сообщение опубликовано на сайте «Одноклассников».

«Вас ждут видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией. Как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий – все это можно будет найти в одном месте в удобной форме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в создании проекта участвовали рекрутер Алена Владимирская, преподаватели онлайн-университета Skillbox и сервис поиска работы Worki. В новом проекте создатели пообещали дать знания о выборе профессий в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в 2021 г., а также рассказать, как сделать процесс онлайн-обучения эффективным.

Ранее в ноябре директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов заявил, что количество граждан России, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее по теме: Минтруд заявил о пятикратном росте числа получателей пособий по безработице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных