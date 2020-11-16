Минтруд заявил о пятикратном росте числа получателей пособий по безработице
Количество граждан России, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом, рассказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.
«Сейчас у нас в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, — удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — заявил он (цитата по ТАСС).
Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что, если раньше в центры занятости для поиска работы и получения пособия обращался каждый пятый не имеющий трудоустройства человек, то теперь это стал делать каждый третий. При этом в некоторых регионах страны туда обратилось больше граждан, чем было официально уволено.
По данным Росстата на сентябрь текущего года, в России проживало 4,8 млн безработных.