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Минтруд заявил о пятикратном росте числа получателей пособий по безработице

Ведомости

Количество граждан России, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом, рассказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.

«Сейчас у нас в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, — удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что, если раньше в центры занятости для поиска работы и получения пособия обращался каждый пятый не имеющий трудоустройства человек, то теперь это стал делать каждый третий. При этом в некоторых регионах страны туда обратилось больше граждан, чем было официально уволено.

По данным Росстата на сентябрь текущего года, в России проживало 4,8 млн безработных.

Ранее по теме: Аналитики оценили реальную безработицу в России в два раза выше официальной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных