Выручка «Газпром-медиа» в III квартале выросла на 9%

Чистая прибыль в отчетном периоде достигла 1,19 млрд руб. против 913 млн руб. убытка годом ранее. Рекламные доходы увеличились на 5% до 16,6 млрд руб. В ГПМ объясняют положительную динамику ростом рекламных доходов на эфирных и тематических каналах и отмечают, что по рекламной выручке «удалось показать позитивную динамику против общего негативного фона ключевого рынка телерекламы». Доходы ГПМ от продажи прав на воспроизведение аудио- и видеоконтента, напротив, сократились на 9% до 2,3 млрд рублей. Снижение в холдинге объясняют негативным влиянием эпидемиологической обстановки на кинопрокатную деятельность и переносом крупных кинорелизов на более поздний период.