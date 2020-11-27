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Выручка «Газпром-медиа» в III квартале выросла на 9%

Ведомости

Консолидированные доходы сегмента «медиабизнес» Газпромбанка выросли в III квартале 2020 г. на 9% до 22,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил холдинг «Газпром-медиа» со ссылкой на отчетность банка. В сегменте «медиабизнес» традиционно представлены ключевые показатели холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ). 

Чистая прибыль в отчетном периоде достигла 1,19 млрд руб. против 913 млн руб. убытка годом ранее. Рекламные доходы увеличились на 5% до 16,6 млрд руб. В ГПМ объясняют положительную динамику ростом рекламных доходов на эфирных и тематических каналах и отмечают, что по рекламной выручке «удалось показать позитивную динамику против общего негативного фона ключевого рынка телерекламы». Доходы ГПМ от продажи прав на воспроизведение аудио- и видеоконтента, напротив, сократились на 9% до 2,3 млрд рублей. Снижение в холдинге объясняют негативным влиянием эпидемиологической обстановки на кинопрокатную деятельность и переносом крупных кинорелизов на более поздний период.

Консолидированные доходы ГПМ по итогам девяти месяцев 2021 г. снизились на 3% и составили 65,3 млрд руб. При этом рекламные доходы сегмента «медиабизнес» уменьшились на 4% до 47,1 млрд руб. Доходы от продажи прав на воспроизведение аудио- и видеоконтента снизились на 8% и составили 9,57 млрд руб. Операционная прибыль сегмента «медиабизнес» при этом выросла на 21% до 1,67 млрд рублей. Чистый убыток по итогам отчетного периода достиг 120 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных