Ефремов допустил окончание актерской карьеры из-за смертельного ДТП
Михаил Ефремов допустил окончание своей актерской карьеры из-за смерти человека в ДТП, произошедшем по его вине, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Ефремова младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову.
«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии», — говорится в письме, которое Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу артиста.
Ефремов отметил, что в его жизни придется многое изменить. «Не знаю, хватит ли у меня сил», — добавил он.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
22 октября после того, как Ефремов выплатил компенсации родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.