Ефремов допустил окончание актерской карьеры из-за смертельного ДТП

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.