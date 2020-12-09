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Ефремов допустил окончание актерской карьеры из-за смертельного ДТП

Ведомости

Михаил Ефремов допустил окончание своей актерской карьеры из-за смерти человека в ДТП, произошедшем по его вине, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Ефремова младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии», — говорится в письме, которое Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу артиста.

Ефремов отметил, что в его жизни придется многое изменить. «Не знаю, хватит ли у меня сил», — добавил он.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

22 октября после того, как Ефремов выплатил компенсации родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее по теме: Ефремова этапировали в колонию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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