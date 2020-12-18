В Госдуме предложили ограничить иностранное владение в российских онлайн-кинотеатрах

В Госдуме предложили ограничить иностранное владение в российских онлайн-кинотеатрахСейчас у локальных сервисов с преимущественно российской аудиторией оно может превышать 20%
Депутат Госдумы Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничивает долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на уровне 20% по аналогии со СМИ. Это правило распространяется на сервисы, доля российских пользователей которых составляет менее 50%. Владеть долей, превышающей 20%, иностранные юрлица или граждане сейчас могут только с при условии согласования такой структуры собственности правительственной комиссией. При этом для локальных сервисов с долей российской аудитории более 50% от общей сделано исключение — доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает, указано в пояснительной записке к законопроекту.
В пояснительной записке отмечается, что на данный момент Роскомнадзором сформирован реестр аудиовизуальных сервисов, в котором имеются сведения о 21 ресурсе. «Часть аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр, имеют в числе конечных бенефициаров иностранных субъектов, доля владения которых может превышать допустимые 20%», — указано в документе. В данный реестр внесены Ivi, Megogo, Okko (принадлежит «Сберу»), «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») и другие.
«Мое предложение очень простое: распространить ограничение в 20% иностранной собственности на все аудиовизуальные сервисы, работающие в России», — написал в своем telegram-канале Горелкин. При этом он отметил, что «иностранные онлайн-кинотеатры никто блокировать не планирует». «При заходе на наш рынок им просто надо будет создать российское юридическое лицо или договориться с кем-то из местных игроков. Это нормальная рабочая схема. Тот же Netflix в России объединился с "Национальной медиа группой", и все у него в порядке», — написал он.
Горелкин подчеркнул, что данный законопроект продолжает «ту же линию по выделению ключевых игроков цифрового рынка, которую я разрабатываю уже давно».
«Напомню, что подобные нормы у нас действуют для СМИ, и никаких трудностей в медиасфере не вызвали. Мои новые поправки также призваны защитить российский рынок от излишнего влияния иностранцев, но при этом никак не помешают зарубежным игрокам зарабатывать в России», — пояснил парламентарий.
Этот законопроект главным образом «направлен против ivi», который заявил о планах провести IPO, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.
«В структуре владения этого видеосервиса уже есть инвестфонды, в том числе, иностранные. После IPO у ivi гарантированно будет доля владения иностранцами более 20%», — резюмировал Казарян. Представитель ivi отказался от комментариев.
Предлагаемые Горелкиным изменения, как считает гендиректор Ассоциации интернет-видео (АИВ) Алексей Бырдин, по сути откатывают ситуацию к 2016 г., когда в «похожей редакции» законопроект об ограничении владения иностранцев в аудиовизуальных сервисах вносился в Госдуму.
«Но отечественным видеосервисам, работающим преимущественно с российской аудиторией, тогда удалось добиться того, чтобы эта норма на них не была распространена. Сделано это было для того, чтобы у российских видеосервисов была возможность привлекать инвестиции в свое развитие, в том числе за рубежом. Горелкин их такого права лишает», — считает гендиректор АИВ.
Бырдин при этом добавляет, что принятие законопроекта может привести к необходимости изменения структуры собственности ряда участников рынка. К примеру, сервиса «Кинопоиск», который принадлежит «Яндексу», который на 100% принадлежит зарегистрированному в Нидерландах Yandex N.V.
С нашей точки зрения, необходимость в таком регулировании отсутствует, заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса». Предлагаемый законопроект, как отметил он, может ухудшить инвестиционный климат и замедлить развитие российского рынка аудиовизуальных сервисов.
В 2019 г. Горелкин внес в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах. Он заявлял, что его инициатива направлена прежде всего на «Яндекс» и Mail.ru Group. При этом Горелкин допускал, что законопроект может быть полностью переписан ко второму чтению. Однако в ноябре того же года законопроект был отозван. Депутат тогда заявлял, что планирует доработать поправки с учетом отзыва правительства, которое предложило увеличить допустимое иностранное участие в значимых интернет-ресурсах с 20 до 50% минус 1 акция.
В 2018 г. Горелкин был соавтором законопроекта по ограничению доли иностранного владения в новостных агрегаторах. Соавторами также были депутаты Андрей Луговой и Борис Пайкин (ЛДПР), а также Михаил Старшинов («Единая Россия»).