В Госдуме предложили ограничить иностранное владение в российских онлайн-кинотеатрах

Действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничивает долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на уровне 20% по аналогии со СМИ. Это правило распространяется на сервисы, доля российских пользователей которых составляет менее 50%. Владеть долей, превышающей 20%, иностранные юрлица или граждане сейчас могут только с при условии согласования такой структуры собственности правительственной комиссией. При этом для локальных сервисов с долей российской аудитории более 50% от общей сделано исключение — доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает, указано в пояснительной записке к законопроекту.