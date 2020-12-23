Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение местному телеканалу «Наш» за «распространение необъективной односторонней информации» — трансляцию отрывка большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Информация об этом размещена на сайте украинского регулятора.
«Часть преcс-конференции во временном промежутке между 13:08 до 13:59 президента страны-агрессора, а также главнокомандующего этой страны, которая транслировалась телеканалом ООО «Наш 365», была безальтернативной подачей односторонней субъективной позиции В. Путина, а следовательно и пропагандистской информации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что показанный отрывок включал в себя заявления Путина о борьбе России с терроризмом в мире, мнение о санкциях против страны, позицию правительства в отношении конфликтов в Сирии и Ливии, а также высказывания политике государства касательно русскоязычного населения в том числе и на Украине, о научных, технологических и экономических достижениях России и об уровне жизни народа страны.
Совет подчеркнул, что трансляция пресс-конференции Путина не сопровождалась комментариями или опровержениями, как того требует украинское законодательство. Также регулятор обратил внимание на показанные в эфире цитаты президента России, не соответствующие содержанию демонстрируемого отрывка.
Большая ежегодная пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря. По данным исследовательской компании Mediascope, ее охват — среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту — составил 17,235 млн.