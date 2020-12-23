Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

Отмечается, что показанный отрывок включал в себя заявления Путина о борьбе России с терроризмом в мире, мнение о санкциях против страны, позицию правительства в отношении конфликтов в Сирии и Ливии, а также высказывания политике государства касательно русскоязычного населения в том числе и на Украине, о научных, технологических и экономических достижениях России и об уровне жизни народа страны.