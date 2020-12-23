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Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

Ведомости

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение местному телеканалу «Наш» за «распространение необъективной односторонней информации» — трансляцию отрывка большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Информация об этом размещена на сайте украинского регулятора.

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«Часть преcс-конференции во временном промежутке между 13:08 до 13:59 президента страны-агрессора, а также главнокомандующего этой страны, которая транслировалась телеканалом ООО «Наш 365», была безальтернативной подачей односторонней субъективной позиции В. Путина, а следовательно и пропагандистской информации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что показанный отрывок включал в себя заявления Путина о борьбе России с терроризмом в мире, мнение о санкциях против страны, позицию правительства в отношении конфликтов в Сирии и Ливии, а также высказывания политике государства касательно русскоязычного населения в том числе и на Украине, о научных, технологических и экономических достижениях России и об уровне жизни народа страны. 

Совет подчеркнул, что трансляция пресс-конференции Путина не сопровождалась комментариями или опровержениями, как того требует украинское законодательство. Также регулятор обратил внимание на показанные в эфире цитаты президента России, не соответствующие содержанию демонстрируемого отрывка.

Большая ежегодная пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря. По данным исследовательской компании Mediascope, ее охват — среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту — составил 17,235 млн.

Ранее по теме: Пресс-конференцию Путина в прямом эфире по TV смотрели свыше 7 млн человек
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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