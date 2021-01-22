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РБК узнал о планах Сбера купить эксклюзивные права на фильмы Walt Disney

Ведомости

Российский офис Walt Disney Co. готов был заключить многолетнюю сделку с местной медиагруппой по продаже эксклюзивных прав на библиотеку фильмов компании на ТВ и в интернете, сообщил РБК со ссылкой на три источника на медиарынке. Два из них отметили, что инициатором сделки была Walt Disney.

По данным двух собеседников издания, предложением заинтересовался прежде всего Сбер, который прошлой осенью стал единственным владельцем онлайн-кинотеатра Okko, входящего в Rambler Group. Источники отметили, что переговоры со Сбером начались от $100 млн. Один из источников отметил, что такая цена в разы больше текущих рыночных расценок. Сделкой заинтересовался также «Газпром-Медиа». 

Представитель российского офиса Walt Disney Co. заявил изданию, что компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». В пресс-службе Okko издание перенаправили за комментарием в Сбер, его представитель отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» также не стал отвечать на вопросы издания и уточнил, что сейчас у компании нет контракта с Walt Disney.

Топ-менеджер одной из медиакомпаний пояснил, что Walt Disney Co. до сих пор не заключала эксклюзивных сделок с российскими медиагруппами. Компания заключала сделки на три-пять лет с телевизионными холдингами на право показать в эфире определенное количество блокбастеров. Сумма контракта зависит от согласованного числа показов фильмов и составляет, как правило, один-два десятка миллионов долларов, отметил собеседник издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных