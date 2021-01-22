РБК узнал о планах Сбера купить эксклюзивные права на фильмы Walt Disney

Представитель российского офиса Walt Disney Co. заявил изданию, что компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». В пресс-службе Okko издание перенаправили за комментарием в Сбер, его представитель отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» также не стал отвечать на вопросы издания и уточнил, что сейчас у компании нет контракта с Walt Disney.