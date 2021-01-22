РБК узнал о планах Сбера купить эксклюзивные права на фильмы Walt Disney
По данным двух собеседников издания, предложением заинтересовался прежде всего Сбер, который прошлой осенью стал единственным владельцем онлайн-кинотеатра Okko, входящего в Rambler Group. Источники отметили, что переговоры со Сбером начались от $100 млн. Один из источников отметил, что такая цена в разы больше текущих рыночных расценок. Сделкой заинтересовался также «Газпром-Медиа».
Представитель российского офиса Walt Disney Co. заявил изданию, что компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». В пресс-службе Okko издание перенаправили за комментарием в Сбер, его представитель отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» также не стал отвечать на вопросы издания и уточнил, что сейчас у компании нет контракта с Walt Disney.
Топ-менеджер одной из медиакомпаний пояснил, что Walt Disney Co. до сих пор не заключала эксклюзивных сделок с российскими медиагруппами. Компания заключала сделки на три-пять лет с телевизионными холдингами на право показать в эфире определенное количество блокбастеров. Сумма контракта зависит от согласованного числа показов фильмов и составляет, как правило, один-два десятка миллионов долларов, отметил собеседник издания.