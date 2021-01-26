Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp, Instagram и Facebook в России

По данным сервиса, сбои начались около 12.18 по мск. Жалобы в основном поступают из Москвы и Санкт-Петербурга в России, а также из Финляндии и Эстонии. 85% сообщивших о сбое пользователей WhatsApp пожаловались на подключение к сервису, 12% — на работу сайта, 1% — на способность авторизоваться.