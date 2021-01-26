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Пользователи сообщили о сбое в работе Zoom, Gmail и Youtube в США

Ведомости

В США зафиксирован сбой в работе сервисов Zoom, Youtube и Gmail, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, 52% пользователей Zoom жалуются на проблемы с подключением к серверу, 30% — на трудности при подключении к видеоконференции, а 17% — на проблемы со входом в свои учетные записи. Всего зафиксировано 4 305 жалоб.

Кроме того, получено 1218 жалоб от пользователей Youtube: 73% жалуются на проблемы с просмотром видеоконтента, 23% — на работу веб-сайта, еще 2% — на невозможность авторизоваться.

На работу почтового сервиса Gmail портал фиксирует 1998 жалоб. 43% пользователей сообщают о проблемах с авторизацией, 28% пожаловались на проблемы с получением сообщений, еще 27% — на работу веб-сайта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных