Пользователи сообщили о сбое в работе Zoom, Gmail и Youtube в США
В США зафиксирован сбой в работе сервисов Zoom, Youtube и Gmail, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его информации, 52% пользователей Zoom жалуются на проблемы с подключением к серверу, 30% — на трудности при подключении к видеоконференции, а 17% — на проблемы со входом в свои учетные записи. Всего зафиксировано 4 305 жалоб.
Кроме того, получено 1218 жалоб от пользователей Youtube: 73% жалуются на проблемы с просмотром видеоконтента, 23% — на работу веб-сайта, еще 2% — на невозможность авторизоваться.
На работу почтового сервиса Gmail портал фиксирует 1998 жалоб. 43% пользователей сообщают о проблемах с авторизацией, 28% пожаловались на проблемы с получением сообщений, еще 27% — на работу веб-сайта.