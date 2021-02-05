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НМГ вслед за гендиректором покинуло еще три топ-менеджера

Ведомости

Вслед за уходом Ольги Паскиной с поста гендиректора «Национальной медиа группы» (НМГ), компанию покидают еще три топ-менеджера. В ближайшее время из холдинга уйдут первый замгендиректора Елена Верман, замгендиректора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин и замгендиректора по работе с персоналом Виктория Жулинская. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник на медиарынке. Факт ухода в ближайшее время подтвердили изданию Верман и Янчишин. 

В пресс-службе НМГ «Ведомостям» подтвердили, что Янчишин покинул компанию. Информацию об уходе Верман и Жулинской в холдинге не комментируют. Однако, по словам источника «Ведомостей», близкого к НМГ, эти топ-менеджеры сейчас передают дела и уйдут из НМГ до конца марта.

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О том, что Паскина покидает свой пост, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов. Вместо Паскиной пост гендиректора холдинга займет Светлана Баланова — первый заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» — главного конкурента НМГ.

Крупнейший в России частный медиахолдинг НМГ создан в 2008 г. в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», страховой группы «Согаз» и бизнесмена Алексея Мордашова. Среди ключевых активов медиахолдинга телеканалы — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»; мультимедийный информационный центр «Известия» (газета и телеканал «Известия», портал Iz.ru, новостные службы каналов РЕН и «Пятый»); газеты — «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»).

Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». НМГ крупный игрок рынка платного ТВ, группа на территории России управляет телеканалами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox и др. Также владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.

По собственным данным НМГ, выручка холдинга в 2019 г. достигла 64,9​ млрд руб.,​ размер прибыли не раскрывался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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