НМГ вслед за гендиректором покинуло еще три топ-менеджера

Вслед за уходом Ольги Паскиной с поста гендиректора «Национальной медиа группы» (НМГ), компанию покидают еще три топ-менеджера. В ближайшее время из холдинга уйдут первый замгендиректора Елена Верман, замгендиректора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин и замгендиректора по работе с персоналом Виктория Жулинская. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник на медиарынке. Факт ухода в ближайшее время подтвердили изданию Верман и Янчишин.