НМГ вслед за гендиректором покинуло еще три топ-менеджера
Вслед за уходом Ольги Паскиной с поста гендиректора «Национальной медиа группы» (НМГ), компанию покидают еще три топ-менеджера. В ближайшее время из холдинга уйдут первый замгендиректора Елена Верман, замгендиректора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин и замгендиректора по работе с персоналом Виктория Жулинская. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник на медиарынке. Факт ухода в ближайшее время подтвердили изданию Верман и Янчишин.
В пресс-службе НМГ «Ведомостям» подтвердили, что Янчишин покинул компанию. Информацию об уходе Верман и Жулинской в холдинге не комментируют. Однако, по словам источника «Ведомостей», близкого к НМГ, эти топ-менеджеры сейчас передают дела и уйдут из НМГ до конца марта.
О том, что Паскина покидает свой пост, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов. Вместо Паскиной пост гендиректора холдинга займет Светлана Баланова — первый заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» — главного конкурента НМГ.
Крупнейший в России частный медиахолдинг НМГ создан в 2008 г. в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», страховой группы «Согаз» и бизнесмена Алексея Мордашова. Среди ключевых активов медиахолдинга телеканалы — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»; мультимедийный информационный центр «Известия» (газета и телеканал «Известия», портал Iz.ru, новостные службы каналов РЕН и «Пятый»); газеты — «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»).
Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». НМГ крупный игрок рынка платного ТВ, группа на территории России управляет телеканалами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox и др. Также владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.
По собственным данным НМГ, выручка холдинга в 2019 г. достигла 64,9 млрд руб., размер прибыли не раскрывался.