В Китае запретили вещание BBC World News
Государственное управление радио и телевидения Китая запретило вещание на территории страны BBC World News (входит в британский холдинг «Би-би-си») после проведенного расследования, в ходе которого были зафиксированы нарушения правил по вещанию зарубежных спутниковых телеканалов, сообщает Xinhua.
В частности, нарушения связаны с требованиями о том, что новости должны быть правдивыми и честными. Кроме того, в ведомстве заявили, что новости канала наносят ущерб национальным интересам Китая и подрывают национальное единство страны.
Как сообщает «РИА Новости», глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал «неприемлемым» решение Китая запретить вещание BBC World News.
«В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и интернет-свобод в мире, и данный шаг только повредит репутации Китая в глазах окружающего мира», — цитирует агентство министра.
Ранее Роскомнадзор провел внеплановую проверку в отношении ООО «Бритиш телевижн», осуществляющего вещание телеканала BBC World News в России, и выявил определенные нарушения.