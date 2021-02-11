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В Китае запретили вещание BBC World News

Ведомости

Государственное управление радио и телевидения Китая запретило вещание на территории страны BBC World News (входит в британский холдинг «Би-би-си») после проведенного расследования, в ходе которого были зафиксированы нарушения правил по вещанию зарубежных спутниковых телеканалов, сообщает Xinhua.

В частности, нарушения связаны с требованиями о том, что новости должны быть правдивыми и честными. Кроме того, в ведомстве заявили, что новости канала наносят ущерб национальным интересам Китая и подрывают национальное единство страны.

Как сообщает «РИА Новости», глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал «неприемлемым» решение Китая запретить вещание BBC World News.

«В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и интернет-свобод в мире, и данный шаг только повредит репутации Китая в глазах окружающего мира», — цитирует агентство министра.

Ранее Роскомнадзор провел внеплановую проверку в отношении ООО «Бритиш телевижн», осуществляющего вещание телеканала BBC World News в России, и выявил определенные нарушения. 

Ранее по теме: Роскомнадзор выявил нарушения у российского вещателя BBC World News

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных