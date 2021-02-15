Журнал Men’s Health перезапустят в России

Журнал Men's Health был основан в 1986 г. Сейчас он представлен в 35 странах. Его аудитория превышает 21 млн читателей. В России издание стало выходить в 1998 г. В декабре 2019 г. стало известно о его закрытии. Занимавший на тот момент пост главного редактора журнала Максим Семеляк сообщил «Коммерсанту», что такое решение обусловлено «экономическими причинами».