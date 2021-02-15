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Журнал Men’s Health перезапустят в России

Ведомости

Independent Media в апреле этого года перезапустит мужской журнал Men’s Health, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе издательского дома. Главным редактором издания станет бывший заместитель главного редактора GQ Антон Иванов.

«Данное событие открывает новую страницу в истории легендарного бренда: он становится глобальным источником информации о здоровом образе жизни, фитнесе, спорте, спортивных и экстремальных видах досуга, путешествиях и выдающихся людях для всех увлеченных мужчин России», — заявили в Independent Media.

Бумажная версия журнала будет выходить пять раз в год. По большей части издание сфокусируется на онлайн-контенте. Кроме того, бренд запустит аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, TikTok и на YouTube. Также запланировано создание подкастов.

Должность управляющего директора Men’s Health займет Маргарита Тырина, которая ранее была издателем журнала. Сейчас она является управляющим директором «Популярной механики» и «Домашнего очага».

Журнал Men's Health был основан в 1986 г. Сейчас он представлен в 35 странах. Его аудитория превышает 21 млн читателей. В России издание стало выходить в 1998 г. В декабре 2019 г. стало известно о его закрытии. Занимавший на тот момент пост главного редактора журнала Максим Семеляк сообщил «Коммерсанту», что такое решение обусловлено «экономическими причинами».

Ранее по теме: В России перестанет выходить журнал Men’s Health

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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