Журнал Men’s Health перезапустят в России
Independent Media в апреле этого года перезапустит мужской журнал Men’s Health, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе издательского дома. Главным редактором издания станет бывший заместитель главного редактора GQ Антон Иванов.
«Данное событие открывает новую страницу в истории легендарного бренда: он становится глобальным источником информации о здоровом образе жизни, фитнесе, спорте, спортивных и экстремальных видах досуга, путешествиях и выдающихся людях для всех увлеченных мужчин России», — заявили в Independent Media.
Бумажная версия журнала будет выходить пять раз в год. По большей части издание сфокусируется на онлайн-контенте. Кроме того, бренд запустит аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, TikTok и на YouTube. Также запланировано создание подкастов.
Должность управляющего директора Men’s Health займет Маргарита Тырина, которая ранее была издателем журнала. Сейчас она является управляющим директором «Популярной механики» и «Домашнего очага».
Журнал Men's Health был основан в 1986 г. Сейчас он представлен в 35 странах. Его аудитория превышает 21 млн читателей. В России издание стало выходить в 1998 г. В декабре 2019 г. стало известно о его закрытии. Занимавший на тот момент пост главного редактора журнала Максим Семеляк сообщил «Коммерсанту», что такое решение обусловлено «экономическими причинами».