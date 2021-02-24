Clubhouse разблокировал аккаунт телеведущего Владимира Соловьева
Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего «России-1» Владимира Соловьева. Его аккаунт временно заблокировали 15 февраля — на следующий день после регистрации.
«ClubHouse наконец-то разблокировал мой аккаунт», — написал он в своем Telegram. Блокировка аккаунта Соловьева произошла накануне запуска виртуальной «комнаты» в 17:00 15 февраля. Она называлась «Почему не взлетела квир революция в России?». Однако в эфир телеведущий так и не вышел. Позже он опубликовал скриншот, в котором говорилось, что его аккаунт заблокирован по подозрению в нарушении политики доверия и безопасности. Сам Соловьев утверждал, что никаких нарушений не допустил.
Телеграм-канал «Русский маркетинг» писал, что, предположительно, блокировка произошла из-за жалоб пользователей из сообществ «Биониклы» и «Лего-человечки».
На ситуацию обратил внимание Роскомнадзор. Ведомство направило компании — владельцу социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к аккаунту Соловьева. В письме отмечалось, что такие действия администрации соцсети нарушают права людей на доступ к информации и ее свободное распространение.
21 февраля о блокировке в Clubhouse также сообщил главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев. Блокировке предшествовала дискуссия в соцсети под названием «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Через два дня журналиста разбанили.
Clubhouse запущена компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени.