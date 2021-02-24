Clubhouse разблокировал аккаунт телеведущего Владимира Соловьева

«ClubHouse наконец-то разблокировал мой аккаунт», — написал он в своем Telegram. Блокировка аккаунта Соловьева произошла накануне запуска виртуальной «комнаты» в 17:00 15 февраля. Она называлась «Почему не взлетела квир революция в России?». Однако в эфир телеведущий так и не вышел. Позже он опубликовал скриншот, в котором говорилось, что его аккаунт заблокирован по подозрению в нарушении политики доверия и безопасности. Сам Соловьев утверждал, что никаких нарушений не допустил.