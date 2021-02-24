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Clubhouse разблокировал аккаунт телеведущего Владимира Соловьева

Ведомости

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего «России-1» Владимира Соловьева. Его аккаунт временно заблокировали 15 февраля — на следующий день после регистрации.

«ClubHouse наконец-то разблокировал мой аккаунт», — написал он в своем Telegram. Блокировка аккаунта Соловьева произошла накануне запуска виртуальной «комнаты» в 17:00 15 февраля. Она называлась «Почему не взлетела квир революция в России?». Однако в эфир телеведущий так и не вышел. Позже он опубликовал скриншот, в котором говорилось, что его аккаунт заблокирован по подозрению в нарушении политики доверия и безопасности. Сам Соловьев утверждал, что никаких нарушений не допустил.

Телеграм-канал «Русский маркетинг» писал, что, предположительно, блокировка произошла из-за жалоб пользователей из сообществ «Биониклы» и «Лего-человечки».

На ситуацию обратил внимание Роскомнадзор. Ведомство направило компании — владельцу социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к аккаунту Соловьева. В письме отмечалось, что такие действия администрации соцсети нарушают права людей на доступ к информации и ее свободное распространение.

21 февраля о блокировке в Clubhouse также сообщил главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев. Блокировке предшествовала дискуссия в соцсети под названием «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Через два дня журналиста разбанили.

Clubhouse запущена компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени. 

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных