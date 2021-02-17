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Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

Ведомости

Роскомнадзор направил компании-владельцу социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к аккаунту российского журналиста Владимира Соловьева, сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

В направленном письме отмечалось, что такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение.

Социальная сеть Clubhouse запущенна компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных