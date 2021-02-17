Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева
Роскомнадзор направил компании-владельцу социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к аккаунту российского журналиста Владимира Соловьева, сообщается на сайте ведомства.
«В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — говорится в сообщении.
В направленном письме отмечалось, что такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение.
Социальная сеть Clubhouse запущенна компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени.