Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

Социальная сеть Clubhouse запущенна компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени.