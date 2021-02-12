Соцсеть Clubhouse привлекла внимание миллиардеров

Соцсеть Clubhouse привлекла внимание миллиардеровИлон Маск ею пользуется, а Марк Цукерберг ее копирует
Социальная сеть Clubhouse, запущенная компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration, привлекает пользователей, инвестиции и внимание конкурентов. Соцсети меньше года, но она уже успела выполнить несколько пунктов из списка достижений именитых интернет-сервисов: получить благосклонные отзывы от Илона Маска, стать «единорогом», подвергнуться блокировке в Китае и вдохновить Марка Цукерберга на создание похожего приложения.
Clubhouse («Ведомости» подробно рассказывали о ней 4 февраля) – социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. Здесь нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени. В приложении есть так называемые виртуальные комнаты и клубы, посвященные разным темам – от политических до бытовых. Комнаты могут быть приватными – для нескольких человек или только для членов соответствующего клуба – и открытыми, тогда к ним могут присоединиться до 5000 человек. Clubhouse получалась эдакой смесью подкастов, радио и Zoom, и это сработало. По отзывам пользователей, одно из главных достоинств Clubhouse – отсутствие необходимости постоянно смотреть на экран и возможность слушать спикеров во время прогулки или тренировки.