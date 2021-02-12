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Соцсеть Clubhouse привлекла внимание миллиардеров

Илон Маск ею пользуется, а Марк Цукерберг ее копирует
Екатерина Максимушкина
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Социальная сеть Clubhouse, запущенная компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration, привлекает пользователей, инвестиции и внимание конкурентов. Соцсети меньше года, но она уже успела выполнить несколько пунктов из списка достижений именитых интернет-сервисов: получить благосклонные отзывы от Илона Маска, стать «единорогом», подвергнуться блокировке в Китае и вдохновить Марка Цукерберга на создание похожего приложения.

Clubhouse («Ведомости» подробно рассказывали о ней 4 февраля) – социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. Здесь нет ни видеороликов, ни фотографий, ни даже текста и личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и только в режиме реального времени. В приложении есть так называемые виртуальные комнаты и клубы, посвященные разным темам – от политических до бытовых. Комнаты могут быть приватными – для нескольких человек или только для членов соответствующего клуба – и открытыми, тогда к ним могут присоединиться до 5000 человек. Clubhouse получалась эдакой смесью подкастов, радио и Zoom, и это сработало. По отзывам пользователей, одно из главных достоинств Clubhouse – отсутствие необходимости постоянно смотреть на экран и возможность слушать спикеров во время прогулки или тренировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных