Мосгорсуд отклонил жалобу Google на решение по фильму «Беслан»

Администрация Youtube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, сообщали в пресс-службе Google. Позднее Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензурировать информационные материалы российских СМИ.