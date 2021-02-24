Мосгорсуд отклонил жалобу Google на решение по фильму «Беслан»
Мосгорсуд отклонил жалобу компании Google на решение районного суда о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на Youtube, передает ТАСС.
«Суд отклонил жалобу компании Google LLC на решение Таганского суда Москвы об удовлетворении иска столичной прокуратуры», — цитирует агентство представителя суда.
22 октября прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры Москвы к Google, постановив отменить ограничения на просмотр фильма «Беслан» на Youtube. Фильм ранее транслировался на телеканале «Россия-1».
Администрация Youtube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, сообщали в пресс-службе Google. Позднее Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензурировать информационные материалы российских СМИ.