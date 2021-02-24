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Мосгорсуд отклонил жалобу Google на решение по фильму «Беслан»

Ведомости

Мосгорсуд отклонил жалобу компании Google на решение районного суда о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на Youtube, передает ТАСС.

«Суд отклонил жалобу компании Google LLC на решение Таганского суда Москвы об удовлетворении иска столичной прокуратуры», — цитирует агентство представителя суда.

22 октября прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры Москвы к Google, постановив отменить ограничения на просмотр фильма «Беслан» на Youtube. Фильм ранее транслировался на телеканале «Россия-1».

Администрация Youtube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, сообщали в пресс-службе Google. Позднее Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензурировать информационные материалы российских СМИ.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных