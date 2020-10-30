Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ
Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензурировать информационные материалы российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», — заявили в ведомстве.
Причиной требования названа маркировка контента «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий», которая была установлена на видео в YouTube-канале ток-шоу «60 минут по горячим следам», вышедшего на «России-1» 28 октября. Роскомнадзор считает действия администрации YouTube актом цензуры и указывает на недопустимость каких-либо ограничений при распространении на территории России, подчеркнули в ведомстве.
Ранее администрация YouTube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, заявили в пресс-службе Google. В связи с этими действиями Роскомнадзор также направлял письмо руководству Google LLC, заявляя о недопустимости актов цензуры. СПЧ до этого требовала от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube.