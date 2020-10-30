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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Ведомости

Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензурировать информационные материалы российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», — заявили в ведомстве.

Причиной требования названа маркировка контента «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий», которая была установлена на видео в YouTube-канале ток-шоу «60 минут по горячим следам», вышедшего на «России-1» 28 октября. Роскомнадзор считает действия администрации YouTube актом цензуры и указывает на недопустимость каких-либо ограничений при распространении на территории России, подчеркнули в ведомстве.

Ранее администрация YouTube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, заявили в пресс-службе Google. В связи с этими действиями Роскомнадзор также направлял письмо руководству Google LLC, заявляя о недопустимости актов цензуры. СПЧ до этого требовала от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube.

Ранее по теме: В Google объяснили введение ограничений на фильм про Беслан

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных