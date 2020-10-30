Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Ранее администрация YouTube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» после того, как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, заявили в пресс-службе Google. В связи с этими действиями Роскомнадзор также направлял письмо руководству Google LLC, заявляя о недопустимости актов цензуры. СПЧ до этого требовала от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube.