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В Google объяснили введение ограничений на фильм про Беслан

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Администрация YouTube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» после того как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, заявили в пресс-службе Google, передает ТАСС.

«Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом», — сказали в компании.

При этом в компании пояснили, что в случае, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения, и в нем есть достаточно контекста, он может быть оставлен, но на него накладываются возрастные ограничения. «Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы», — подчеркнули в компании.

Ранее Роскомнадзор направил письмо руководству Google LLC, в котором заявил о недопустимости действий администрации YouTube по ограничению и назвал их актом цензуры. В письме ведомства также отмечалось, что фильм, обозначенный администрацией видеохостинга как недопустимый, транслировался в эфире общероссийского телеканала «Россия 1».

СПЧ до этого требовала от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube. В СПЧ отмечали, что каналы блокируются без права восстановления, а также в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил видеохостинга.

Ранее по теме: Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных