В Google объяснили введение ограничений на фильм про Беслан

При этом в компании пояснили, что в случае, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения, и в нем есть достаточно контекста, он может быть оставлен, но на него накладываются возрастные ограничения. «Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы», — подчеркнули в компании.