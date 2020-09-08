В Google объяснили введение ограничений на фильм про Беслан
Администрация YouTube ввела возрастные ограничения на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» после того как на ролик поступили жалобы от пользователей на демонстрацию сцен насилия или жестокости, заявили в пресс-службе Google, передает ТАСС.
«Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом», — сказали в компании.
При этом в компании пояснили, что в случае, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения, и в нем есть достаточно контекста, он может быть оставлен, но на него накладываются возрастные ограничения. «Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы», — подчеркнули в компании.
Ранее Роскомнадзор направил письмо руководству Google LLC, в котором заявил о недопустимости действий администрации YouTube по ограничению и назвал их актом цензуры. В письме ведомства также отмечалось, что фильм, обозначенный администрацией видеохостинга как недопустимый, транслировался в эфире общероссийского телеканала «Россия 1».
СПЧ до этого требовала от американского офиса Google объяснить причины блокировок российских СМИ и блогеров на YouTube. В СПЧ отмечали, что каналы блокируются без права восстановления, а также в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил видеохостинга.