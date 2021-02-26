Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку более 400 сайтов
Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку украинскими властями более 400 сайтов, в том числе российских сайтов РБК, LiveJournal, сервиса GitHub и портала «Банки.ру».
«Министерство культуры и информационной политики выступает против необоснованного блокирования работы интернет-ресурсов. Министерство призывает к беспристрастному судопроизводству», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления ведомства.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко объяснил, что решение суда о блокировке украинскими властями более 400 сайтов было принято в связи с жалобой украинского гражданина Александра Пана. По его словам, оно будет проверено на законность и, в случае несоответствия закону, отменено. Против данного решения выступила также украинская прокуратура.
Ранее Национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов якобы из-за их мошеннической деятельности, признанной голосеевским судом Киева. Кроме РБК в списке оказались российские, украинские, немецкие, итальянские и израильские сайты.