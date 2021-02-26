Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку более 400 сайтов

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко объяснил, что решение суда о блокировке украинскими властями более 400 сайтов было принято в связи с жалобой украинского гражданина Александра Пана. По его словам, оно будет проверено на законность и, в случае несоответствия закону, отменено. Против данного решения выступила также украинская прокуратура.