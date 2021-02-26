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Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку более 400 сайтов

Ведомости

Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку украинскими властями более 400 сайтов, в том числе российских сайтов РБК, LiveJournal, сервиса GitHub и портала «Банки.ру».

«Министерство культуры и информационной политики выступает против необоснованного блокирования работы интернет-ресурсов. Министерство призывает к беспристрастному судопроизводству», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления ведомства.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко объяснил, что решение суда о блокировке украинскими властями более 400 сайтов было принято в связи с жалобой украинского гражданина Александра Пана. По его словам, оно будет проверено на законность и, в случае несоответствия закону, отменено. Против данного решения выступила также украинская прокуратура.

Ранее Национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов якобы из-за их мошеннической деятельности, признанной голосеевским судом Киева. Кроме РБК в списке оказались российские, украинские, немецкие, итальянские и израильские сайты.

Ранее по теме: МВД Украины потребует проверить законность решения о блокировке РБК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных