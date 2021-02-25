МВД Украины потребует проверить законность решения о блокировке РБК
Решение суда о блокировке украинскими властями более 400 сайтов, в том числе российских сайтов РБК, LiveJournal, сервиса GitHub и портала «Банки.ру» принято в связи с жалобой украинского гражданина Александра Пана. Оно будет проверено на законность и, в случае несоответствия закону, отменено, написал в своем Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«Уголовное производство будет затребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто по предусмотренной процедуре», — написал Геращенко. МВД уже направило сопроводительное письмо в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в области связи и информатизации, которая должна была по решению суда заблокировать названные сайты.
Геращенко также пояснил, что решение голосеевского районного суда Киева принято на основании жалобы украинского гражданина Александра Пана. Тот, по словам замглавы МВД Украины, обратился в суд, так как, по его словам, на указанных сайтах распространялась информация о том, что последний является «жуликом и проходимцем», и в декабре 2020 г. заявил в полицию «о якобы мошеннических действиях против него». После этого Голосеевский суд удовлетворил жалобу в начале февраля 2021 г.
Геращенко заверил, что никаких действий в отношении указанных сайтов предпринято не было. Он отметил, что в отношении действий судьи Катерины Плахотнюк, принявшей решение, необходимо провести проверку и рассмотреть вопрос о ее соответствии должности. «С Александром Паном разговор будет проходить отдельно», — пообещал замглавы украинского МВД.
Ранее сегодня Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов, включая РБК, якобы из-за их мошеннической деятельности, признанной голосеевским судом Киева. Кроме РБК в списке оказались российские, украинские, немецкие, итальянские и израильские сайты. Фактов, на основе которых регулятор должен обязать провайдеров блокировать эти сайты, приведено не было.