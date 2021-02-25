МВД Украины потребует проверить законность решения о блокировке РБК

Геращенко также пояснил, что решение голосеевского районного суда Киева принято на основании жалобы украинского гражданина Александра Пана. Тот, по словам замглавы МВД Украины, обратился в суд, так как, по его словам, на указанных сайтах распространялась информация о том, что последний является «жуликом и проходимцем», и в декабре 2020 г. заявил в полицию «о якобы мошеннических действиях против него». После этого Голосеевский суд удовлетворил жалобу в начале февраля 2021 г.