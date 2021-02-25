На Украине провайдеров обязали заблокировать РБК

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», — говорится в сообщении. В числе сайтов, которые предписывается заблокировать, преимущественно украинские и относящиеся к непризнанным республикам Донбасса, а также украинские, российские и азербайджанские сайты о криптовалютах, но также есть и www.rbc.ru,