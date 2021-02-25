На Украине провайдеров обязали заблокировать РБК
Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов, включая РБК, якобы из-за их мошеннической деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», — говорится в сообщении. В числе сайтов, которые предписывается заблокировать, преимущественно украинские и относящиеся к непризнанным республикам Донбасса, а также украинские, российские и азербайджанские сайты о криптовалютах, но также есть и www.rbc.ru,
Основанием названо определение Голосеевского районного суда Киева от 4 февраля 2021 г. по признакам преступления ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). «Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению. Постановление о наложении ареста может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней со дня объявления», — говорится в сообщении Нацкомиссии.
Руководство РБК официально не комментировало действия украинских властей и обвинение в мошенничестве. В свою очередь сайт «РБК-Украина» с 29 января 2016 г. заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности».
В январе 2017 г. власти Украины заблокировали российский телеканал «Дождь», обвинив его в непризнании суверенитета и территориальной целостности страны, а также в незаконном показе российской рекламы. На тот момент «Дождь» транслировали 90 украинских провайдеров, доступ к телеканалу был примерно у 500 тыс. домохозяйств.