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На Украине провайдеров обязали заблокировать РБК

Ведомости

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов, включая РБК, якобы из-за их мошеннической деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», — говорится в сообщении. В числе сайтов, которые предписывается заблокировать, преимущественно украинские и относящиеся к непризнанным республикам Донбасса, а также украинские, российские и азербайджанские сайты о криптовалютах, но также есть и www.rbc.ru,

Основанием названо определение Голосеевского районного суда Киева от 4 февраля 2021 г. по признакам преступления ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). «Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению. Постановление о наложении ареста может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней со дня объявления», — говорится в сообщении Нацкомиссии.

Руководство РБК официально не комментировало действия украинских властей и обвинение в мошенничестве. В свою очередь сайт «РБК-Украина» с 29 января 2016 г. заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности».

В январе 2017 г. власти Украины заблокировали российский телеканал «Дождь», обвинив его в непризнании суверенитета и территориальной целостности страны, а также в незаконном показе российской рекламы. На тот момент «Дождь» транслировали 90 украинских провайдеров, доступ к телеканалу был примерно у 500 тыс. домохозяйств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных