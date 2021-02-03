На Украине после указа Зеленского прекратили вещание три телеканала

«Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и "112" только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube — интернет пока еще не подконтролен этим идиотам, и остается для нас пока единственной доступной площадкой», — сказал генеральный продюсер телеканала «112» Артем Марчевский. «Страна.UA» пояснила, что телеканалы являются крупнейшими оппозиционными каналами на Украине.