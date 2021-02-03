На Украине после указа Зеленского прекратили вещание три телеканала
На Украние прекратилась трансляция телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против владельца телеканалов, депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, сообщила «Страна.UA». Теперь их программы доступны только на YouTube.
«Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и "112" только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube — интернет пока еще не подконтролен этим идиотам, и остается для нас пока единственной доступной площадкой», — сказал генеральный продюсер телеканала «112» Артем Марчевский. «Страна.UA» пояснила, что телеканалы являются крупнейшими оппозиционными каналами на Украине.
Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства. Под ограничительные меры, помимо «112» и компании «Новости 24 часа» (канал NewsOne) попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции актом «узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии». Сами телеканалы назвали решение президента «уничтожением трех оппозиционных телеканалов», говорится в их совместном заявлении.