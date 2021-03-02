Сообщества «ВКонтакте» начнут зарабатывать на размещении вакансий
Владельцы городских и HR-сообществ в социальной сети «ВКонтакте» смогут получать дополнительных доход через автоматическое размещение платных вакансий сервисом для поиска работы и сотрудников «VK Работа», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе платформы.
«Они смогут получать прибыль с каждой платной вакансии, которая будет публиковаться в их сообществах с помощью приложения VK Работа — 95% и 50%, в зависимости от вида размещения. Рекрутёры без прямого общения с представителями сообществ смогут публиковать свои вакансии как внутри тематического паблика, так и на VK Работа и других площадках, куда сервис интегрирован», — пояснили в социальной сети.
Стоимость размещения владельцы сообществ будут устанавливать самостоятельно. За публикацию вакансии от работодателя в ленте они получат 95% от обозначенной суммы. 5% заберет «VK Работа» за модерацию. За размещение вакансии на других платформах (сайт и приложение «VK Работа», «ВКонтакте» и «Одноклассники») через кнопку своего сообщества администраторы получат 50% от стоимости публикации.
В посте с вакансией будут указаны ее название и описание, город, зарплата, и график работы. Соискатели при этом смогут посмотреть расстояние от себя до предлагаемого места работы. Работодатель же имеет возможность разместить публикацию анонимно или с указанием на свой профиль в соцсети для дальнейшего общения с соискателями лично. Отмечается, что подключиться к бирже вакансий «VK Работа» смогут свыше 100 тыс. сообществ.
VK Работа (ранее Worki) — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации, созданный в 2017 г. По словам разработчиков, он ориентирован на рынок «синих воротничков» — линейного персонала. В рамках «Вконтакте» сервис заработал в августе 2020 г.