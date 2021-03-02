Сообщества «ВКонтакте» начнут зарабатывать на размещении вакансий

«Они смогут получать прибыль с каждой платной вакансии, которая будет публиковаться в их сообществах с помощью приложения VK Работа — 95% и 50%, в зависимости от вида размещения. Рекрутёры без прямого общения с представителями сообществ смогут публиковать свои вакансии как внутри тематического паблика, так и на VK Работа и других площадках, куда сервис интегрирован», — пояснили в социальной сети.