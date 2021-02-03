ВЦИОМ назвал самый популярный мессенджер в России
Чаще всего в последние два-три месяца россияне пользовались мессенджером WhatsАpp, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
«Самый популярный мессенджер среди россиян – WhatsАpp, им чаще всего пользовались 73% опрошенных», — говорится в сообщении центра. Чаще всего пользовались мессенджером «ВКонтакте» 38% россиян, Viber – 26%, Telegram – 18%. При этом последний более популярен у мужчин, чем у женщин (22% и 15% соответственно), а также у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, отметили аналитики.
Россияне в этом возрасте чаще переписываются во «ВКонтакте» (76%), Instagram (37%) и Telegram (34%), в возрасте от 25 до 34 лет – в WhatsApp (84%) и «ВКонтакте» (52%), от 35 до 44 лет – в WhatsApp, «ВКонтакте» и Viber, старше 60 лет – в WhatsApp (59%) и «Одноклассниках» (32%).
По данным сотового оператора МТС, WhatsApp лидирует по популярности во всех городах России, за исключением Москвы, где мобильный интернет-трафик Telegram и WhatsApp в декабре 2020 г. и январе 2021 г. впервые сравнялся. С января по декабрь 2020 г. трафик WhatsApp в России вырос почти на 40%, а трафик Telegram – более чем в 60 раз.