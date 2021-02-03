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ВЦИОМ назвал самый популярный мессенджер в России

Ведомости

Чаще всего в последние два-три месяца россияне пользовались мессенджером WhatsАpp, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«Самый популярный мессенджер среди россиян – WhatsАpp, им чаще всего пользовались 73% опрошенных», — говорится в сообщении центра. Чаще всего пользовались мессенджером «ВКонтакте» 38% россиян, Viber – 26%, Telegram – 18%. При этом последний более популярен у мужчин, чем у женщин (22% и 15% соответственно), а также у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, отметили аналитики.

Россияне в этом возрасте чаще переписываются во «ВКонтакте» (76%), Instagram (37%) и Telegram (34%), в возрасте от 25 до 34 лет – в WhatsApp (84%) и «ВКонтакте» (52%), от 35 до 44 лет – в WhatsApp, «ВКонтакте» и Viber, старше 60 лет – в WhatsApp (59%) и «Одноклассниках» (32%).

По данным сотового оператора МТС, WhatsApp лидирует по популярности во всех городах России, за исключением Москвы, где мобильный интернет-трафик Telegram и WhatsApp в декабре 2020 г. и январе 2021 г. впервые сравнялся. С января по декабрь 2020 г. трафик WhatsApp в России вырос почти на 40%, а трафик Telegram – более чем в 60 раз.

Ранее по теме: Мобильный трафик Telegram и WhatsApp сравнялся в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных