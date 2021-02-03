ВЦИОМ назвал самый популярный мессенджер в России

По данным сотового оператора МТС, WhatsApp лидирует по популярности во всех городах России, за исключением Москвы, где мобильный интернет-трафик Telegram и WhatsApp в декабре 2020 г. и январе 2021 г. впервые сравнялся. С января по декабрь 2020 г. трафик WhatsApp в России вырос почти на 40%, а трафик Telegram – более чем в 60 раз.