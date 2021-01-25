Мобильный трафик Telegram и WhatsApp сравнялся в Москве

При этом с января по декабрь 2020 г. трафик WhatsApp в России вырос почти на 40%, а трафик Telegram – более чем в 60 раз. «Активный рост трафика на мобильное приложение Telegram пришелся на середину лета 2020 г., когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России», — объяснили в МТС. По данным оператора, Telegram активнее используют в рабочие часы для чтения каналов и рабочей коммуникации, а WhatsАpp – в утренние и вечерние часы, а также в выходные дни для общения с близкими и друзьями.