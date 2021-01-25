Мобильный трафик Telegram и WhatsApp сравнялся в Москве
Мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp в Москве в декабре 2020 г. и январе 2021 г. впервые сравнялся, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сотового оператора МТС.
«В декабре 2020 г. и в январе 2021 г. мобильный интернет-трафик абонентов МТС в Москве на сервисы Telegram и WhatsApp сравнялся», — говорится в сообщении. В других городах WhatsApp лидирует и по количеству пользователей, и по объемам трафика, отметили в МТС.
При этом с января по декабрь 2020 г. трафик WhatsApp в России вырос почти на 40%, а трафик Telegram – более чем в 60 раз. «Активный рост трафика на мобильное приложение Telegram пришелся на середину лета 2020 г., когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России», — объяснили в МТС. По данным оператора, Telegram активнее используют в рабочие часы для чтения каналов и рабочей коммуникации, а WhatsАpp – в утренние и вечерние часы, а также в выходные дни для общения с близкими и друзьями.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что миллионы людей возмущены последними изменениями в работе WhatsApp, согласно которым пользователи должны передавать свои личные данные владеющей мессенджером компании Facebook. 12 января он сообщил, что за последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей. Позже WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей.